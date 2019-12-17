с чего всё началось

ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.

Авто КамАЗ показал новое поколение тягача Президенту РФ показали новый КАМАЗ-54907, который оснастили гибридной силовой установкой и автопилотом третьего поколения.

Политика Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса Президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса, убрав упоминание об этом из конституции страны.

Армия и оружие Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Политика Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2» Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".

Экономика Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.

Происшествия Задержаны еще трое подозреваемых в перестрелке под Ростовом Пограничники задержали в Белгородской области еще троих подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области в октябре, сообщает СУСК России по Ростовской области.

Происшествия Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Общество Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.

Культура Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.

Экономика СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.

Интернет Опубликован список худших паролей 2019 года Достаточно немного смекалки, поскольку большинство людей не утруждают себя установкой хорошей защиты на аккаунты.

Хоккей Гол Кучерова помог «Тампе» одержать победу в матче с «Оттавой» Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт в этом матче и забросил свою 11-ю шайбу в этом сезоне.

Политика У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.