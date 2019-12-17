Экономика
РБКЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.Ведомостивчера в 09:03
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Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки
RT на русскомвчера в 13:08
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