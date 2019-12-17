Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки

В России могут изменить правила выдачи ипотеки. Так, уже с 1 июля 2020 года Банк России планирует установить дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
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Усложнение ипотеки повлияет на весь рынок

Телеканал 360°10:31

ЦБ допустил введение показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки

RT на русском11:19

Условия выдачи ипотеки могут ужесточить уже будущим летом

БН.ру07:45

Эксперты оценили предложение ЦБ об ужесточении правил выдачи ипотеки

Газета.Ru10:14

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:11

Банки не ожидают значительного влияния новых мер ЦБ на выдачу ипотеки

ТАСС10:01

Центробанк намерен ужесточить процедуру выдачи ипотеки

РИА Новости06:07
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 11:25, Ашберн
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В Германии признали проблемы «Северного потока-2» из-за санкций США

Правительство Германии признало, что из-за санкций США строительство газопровода «Северный поток-2» столкнется с новыми проблемами.
Lenta.ru 11:13
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Российская газета 15 декабря в 23:40
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Единоборства

Альварес отказался от титула, который отобрал у Ковалева

Российская газета 10:32
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Футбол

Семак может продлить контракт с «Зенитом»

Срок договора с наставником истечет летом 2020 года. Сергей Семак может остаться главным тренером футбольного клуба "Зенит".
Piter.tv 10:39
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Шоу-бизнес

Возлюбленный Розы Сябитовой тайно женился на молодой любовнице

Возлюбленный отечественной телеведущей Розы Сябитовой тайно женился на своей молодой любовнице.
Актуальные Новости вчера в 14:28
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК 15 декабря в 23:00
Гаджеты

У новейших CPU Ryzen Threadripper под крышкой очень эффективный термоинтерфейс

CPU AMD, в свою очередь, выделяются именно использованием припоя. Некоторое время назад на рынок вышли новые Ryzen Threadripper.
iXBT.com 10:12
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru вчера в 11:03
Происшествия

В Липецкой области пациентка выпала на трассу из машины скорой помощи

Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело на фельдшера бригады скорой помощи Задонской районной больницы, из автомобиля которой на дорогу выпала пациентка.
ТАСС 11:07
Происшествия

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

ТАСС 09:03
Общество

Петербургский «Метрострой» возглавит глава КРТИ Сергей Харлашкин

«Метрострой» Санкт-Петербурга возглавит председатель КРТИ Сергей Харлашкин, пишет «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 04:44
Политика

Названа новая дата переговоров России и Украины по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что следующие переговоры России и Украины по газу состоятся 19 декабря.
РЕН ТВ 10:50
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Авто

Новый Cadillac Escalade получил уникальный дисплей

Новый внедорожник Cadillac Escalade сможет похвастаться ультрасовременным вогнутым дисплеем диагональю около 1 метра.
Новые автомобили 11:17
Политика

Власти ЛНР примут закон о госгранице республики

Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) намерен принять закон о государственной границе.
News.ru 07:53
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Футбол

Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Озила

Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Месута Озила после высказываний игрока.
Metaratings 09:25
Кино

Три российских фильма претендуют на «Оскар»

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" вошел в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".
Вестник Кавказа 01:33
Космос

На Байконур доставили первую партию спутников OneWeb

Первая партия спутников британской компании OneWeb в понедельник прибыла на космодром Байконур. Их доставили самолетом Ан-124-100.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета вчера в 04:43
Шоу-бизнес

Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру

Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
News.ru вчера в 09:45
Финансы

Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета

Глава Федерального казначейства России Артем Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
РИА Новости 08:53
Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Известия 04:09
Авто

УАЗ затроллил Tesla 43-летним фургоном УАЗ-3770

43 года назад УАЗ создал экспериментальный бескапотный фургон, о котором и рассказали в соцсети с подписью «Привет, Илон Маск!».
Tvoe-avto.com вчера в 10:24
Футбол

«Локомотив» может приобрести двух игроков из чемпионата Греции

Сообщается, что скаут московского клуба по Европе Риккардо Червеллати в ближайшее время отправится в Грецию, чтобы посетить матчи чемпионата страны с участием названных игроков.
Матч ТВ 10:05
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