Экономика

РБКРБКЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах

ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Читать в источнике
Комментировать251
с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится
 в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.
Ведомости09:03

Подробнее о событии

Центробанк решил ужесточить правила ипотеки для должников

Московский Комсомолец13:33

ЦБ предложил вновь повысить резервы для рискованной ипотеки

Коммерсантъ14:52

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:11

ВТБ считает преждевременным ужесточение выдачи ипотеки при высокой долговой нагрузке

ТАСС11:48

Эксперты оценили предложение ЦБ об ужесточении правил выдачи ипотеки

Газета.Ru10:14

Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки

RT на русском13:08

В России ужесточат условия выдачи ипотеки

URA.Ru06:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:15, Ашберн
Политика

США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Lenta.ru 13:12
Биатлон

Шипулин прокомментировал скандал в фигурном катании

Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин прокомментировал скандал, связанный с решением олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру и последовавшими высказываниями команды Этери Тутберидзе с одной стороны и Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой — с другой.
Чемпионат 13:32
Политика

Захарова прокомментировала протесты в Киеве

Lenta.ru 14:59
Армия и оружие

Истребитель Су-57 успешно повторно испытан в Сирии

Минобороны РФ повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, все запланированные задачи успешно выполнены.
ТАСС 16:09
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников

На фото постройневшая Лолита предстала в красном платье-мини от Balmain, в котором она выступит на шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.
Культуромания 06:07
Политика

CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды

Газета.Ru 03:59
Политика

Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины

Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну с Украины, постановление опубликовано на портале правовой информации.
РИА Новости 08:47
Политика

Украина готовит новые санкции против России

Правительство Украины планирует расширить индивидуальные санкции против России.
RT на русском 08:49
Общество

Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
РИА Новости вчера в 08:08
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Происшествия

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
РБК 07:16
Общество

Россия опустилась на 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия за год опустилась на шесть строчек в рейтинге гендерного равенства, заняв 81-е место.
Москва 24 12:08
Политика

Трамп выразил решительный протест в связи с процедурой импичмента

Президент США Дональд Трамп выразил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси решительный протест в связи с процедурой импичмента и обвинил демократов в антиконституционном злоупотреблении властью.
ТАСС 16:08
Футбол

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке английской лиги

"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинальном матче Кубка английской футбольной лиги.
РИА Новости 17:02
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

Российская газета 03:35
Авто

В Сети показали, какой могла стать ГАЗель Next

Осенью в Сети появились «внеконкурсные» эскизы микроавтобуса «ГАЗель Next», нарисованные в 2006 году Геннадием Рябовым, отвечавшим за интерьер и компоновку салона модели.
Автоновости дня 07:27
Космос

Процесс исследования экзопланет, пригодных для жизни, дает свои плоды

Ранее предполагалось, что данная планета, будет способна удерживать жидкость и поддерживать жизнь на своей поверхности.
Машины и Механизмы 15 декабря в 10:42
Здоровье

После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства

Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
Mockva.ru вчера в 15:22
Происшествия

Задержаны трое ранее скрывшихся участников перестрелки под Ростовом

Стражам порядка удалось задержать троих ранее скрывшихся участников массовой перестрелки в Ростовской области.
РЕН ТВ 12:18
Авто

Новый Cadillac Escalade получит уникальный дисплей

Cadillac Escalade получит новый дисплей. Его диагональ составит 38 дюймов, что пока является рекордом для транспортных средств.
Car.ru вчера в 23:59
Общество

Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной

Маргарита, экс-жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала видео, где она заснята голой с мужчиной.
Чемпионат 11:31
Авто

Новый документ на автомобили появится в России

Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
Победа 31 15 декабря в 04:00
Армия и оружие

Уничтожить целую страну: эксперт оценил мощь ракеты «Воевода»

РЕН ТВ 17:36
Происшествия

17 полицейских пострадали в ходе столкновений у Верховной рады

Российская газета 09:21
Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Политика

Проект резолюции России и Китая по КНДР обсудят в СБ ООН

Россия и Китай ранее в понедельник внесли в Совбез ООН проект резолюции, в котором содержится призыв к смягчению санкций в отношении Северной Кореи.
Экономика сегодня вчера в 19:43
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей

Известный певец Сергей Лазарев в интервью изданию Hello! дал ответ на вопрос о суррогатной матери своих детей.
Pravda.Ru 10:13
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное