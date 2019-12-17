с чего всё началось

ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.

Биатлон Шипулин прокомментировал скандал в фигурном катании Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин прокомментировал скандал, связанный с решением олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру и последовавшими высказываниями команды Этери Тутберидзе с одной стороны и Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой — с другой.

Шоу-бизнес Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников На фото постройневшая Лолита предстала в красном платье-мини от Balmain, в котором она выступит на шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.

Общество Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Происшествия В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома» Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).

Политика Трамп выразил решительный протест в связи с процедурой импичмента Президент США Дональд Трамп выразил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси решительный протест в связи с процедурой импичмента и обвинил демократов в антиконституционном злоупотреблении властью.

Авто В Сети показали, какой могла стать ГАЗель Next Осенью в Сети появились «внеконкурсные» эскизы микроавтобуса «ГАЗель Next», нарисованные в 2006 году Геннадием Рябовым, отвечавшим за интерьер и компоновку салона модели.

Авто Новый Cadillac Escalade получит уникальный дисплей Cadillac Escalade получит новый дисплей. Его диагональ составит 38 дюймов, что пока является рекордом для транспортных средств.

Общество Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.

Общество Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.