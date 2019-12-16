Экономика

РБКРБКЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах

ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
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с чего всё началось
ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада
 регулятора.
РБК06:16

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Условия выдачи ипотеки могут ужесточить уже будущим летом

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ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 07:51, Ашберн
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Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.
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В Москве тринадцать судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

Тринадцать судов в Москве эвакуированы во вторник из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
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Деркач уточнил, что с 2015 по 2018 год тысяча кубометров газа в Европе стоила в среднем около $210, а «Нафтогаз» покупал её за $245.
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Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

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Появилась новая информация о «Русском Прадо»

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В России идут испытания уникального зенитного комплекса «Деривация-СВ»

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