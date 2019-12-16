Экономика
РБКЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
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Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Политика
Пушилин обвинил Зеленского в проведении политики Порошенко
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решил продолжить политику своего предшественника Петра Порошенко.
Кино
Три российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»
Авто
Глобальная Kia Optima получила полный привод
Об изменениях в салоне новинки судить пока нельзя, поскольку фотографий интерьера глобальной версии Kia K5 пока нет. но ожидается, что здесь мы увидим все то же, что и в корейском исполнении: внутри появятся новые передняя панель, центральный тоннель и рулевое колесо, «виртуальная» панель приборов и мультимедийный комплекс с большим тачскрином, а за переключение передач теперь отвечает шайба.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Футбол
В Лиге чемпионов «Реал» сыграет с «Манчестер Сити»
Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
Происшествия
Судостроители рассказали о причиненном «Адмиралу Кузнецову» ущербе
Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.
Происшествия
Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей в Оренбургской области
Пенсионер нашел на дороге инкассаторскую сумку с более чем 1 млн рублей в Оренбургской области, сообщается на сайте регионального управления Министерства внутренних дел.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Финансы
Рубль растет к доллару и снижается к евро
В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.
Политика
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, обвиняемого в госизмене, приговорили к смертной казни, передает телеканал Samaa.
Авто
КамАЗ показал тягач нового поколения
Тягач КамАЗ-54901 Continent нового поколения представил Камский автомобильный завод.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Происшествия
В Москве тринадцать судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
Тринадцать судов в Москве эвакуированы во вторник из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Армия и оружие
Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик
Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
Футбол
Зеленский поддержал украинского футболиста Зозулю
Политика
Трехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря
Трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович в Twitter.
Политика
Украина переплатила $1,5 млрд за «европейский» газ, заявили в Раде
Деркач уточнил, что с 2015 по 2018 год тысяча кубометров газа в Европе стоила в среднем около $210, а «Нафтогаз» покупал её за $245.
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно поднялся защитный купол
Вдруг купол над метеоритом начал самопроизвольно подниматься.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Гаджеты
В РФ подешевели смартфоны Huawei и Honor
В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Общество
Пассажир МЦД получил от столичного метрополитена подарки за честность
Пассажир согласился и получил новую "Тройку" с тысячей рублей на балансе и подарки за честность — елочный шар, шариковые ручки и power-банк.
Авто
Появилась новая информация о «Русском Прадо»
УАЗ запатентовал очередные детали салона нового поколения внедорожника УАЗ «Патриот» по прозвищу «Русский Прадо».
Армия и оружие
В России идут испытания уникального зенитного комплекса «Деривация-СВ»
Появилось видео испытаний уникального российского зенитного комплекса 2С38 «Деривация-СВ». Эта система разработана ЦНИИ «Буревестник».