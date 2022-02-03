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ЦБ предложил возвращать клиентам банка всю похищенную мошенниками сумму

Для решения проблемы кибермошенничества в финансовой сфере Банк России предложил ряд мер, направленных на защиту интересов граждан.
ПРАЙМ
Второе — усовершенствовать меры противодействия мошенническим переводам.
ПРАЙМ
Правило будет касаться тех кредитных организаций, которые не учли рекомендации регулятора в отношении внутренних бизнес-процессов банка.
Российская газета
Предложения по изменению порядка возврата похищенных средств ЦБ начал готовить еще в прошлом году.
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Центробанк планирует обновить механизм возврата украденных мошенниками денег
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Банк России предлагает возвращать клиенту банка всю сумму, похищенную при помощи социнженерии
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