Электронный COVID-сертификат ЕС показывает последнюю дозу вакцины, полученной его обладателем, и если эта вакцина была среди одобренных ЕМА, коронавирусный сертификат должен признаваться, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Вигард.
Китайские ученые обнаружили окаменелости цветов, сохранившиеся в янтаре возрастом 100 млн лет, что является важным свидетельством для изучения эволюции цветковых растений в Юго-Восточной Азии и взаимосвязи ее с движением литосферных плит, сообщает 1 февраля агентство Синьхуа.