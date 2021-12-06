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ЦБ предложил ввести обязательную сумму для возврата жертвам мошенников

Центробанк планирует упростить процедуру возврата средств, украденных у россиян через банки.
Компания
Планируется ввести упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции, в размере суммы, которую определит Банк России.
РБК
Клиент должен будет уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от кредитной организации о проведенной операции.
ТАСС
К низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от ЦБ о мошеннических транзакциях.
РБК

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