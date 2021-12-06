США вместе с европейскими союзниками рассматривают возможность введения санкций против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае решения руководства РФ атаковать Украину, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене, говорится в сообщении пресс-службы суда.
Российскую экономику из-за энергоперехода ждет масштабная трансформация, сравнимая с «информационной революцией» последних лет, считает специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.