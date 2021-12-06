Профессор Сафонов назвал серьёзной поддержкой индексацию пенсий с 1 декабря Ранее Лайф писал, как изменятся выплаты и сколько они составят: с 1 января вводятся новые правила оформления и получения пенсий.
В ведомстве пояснили, что подобные изменения входят в технический паспорт здания, как элемент оформления фасада, поэтому с 1 марта 2022 года корректировки необходимо будет согласовывать в специальных инстанциях.
Как известно, в субботу пресс-секретарь Путина Песков заявил, что переговоры президента РФ с президентом США Джо Байденом состояться уже в следующий вторник и будут посвящены напряжению, возникшему в Европе.