FT сообщила, что ЕС не доверял утверждениям США о планах «вторжения» России на Украину

США пришлось снабдили страны Евросоюза и НАТО "разведданными", чтобы убедить их в том, что Россия якобы готовит "вторжение" на Украину, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.