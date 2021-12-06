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ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников

Банк России хочет внести поправку об обязательной сумме возврата денег пострадавшим от мошенников со стороны банков.
Коммерсантъ
Кроме функционала по ограничению кредитов онлайн, ВТБ разрабатывает целый комплекс мер, которые вместе должны сократить потенциальный объем хищений на 20%, говорит Печатников.
РБК
По данным Банка России, за третий квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд руб.
РБК
Возможность защититься от мошеннических кредитов самостоятельно появится у всех клиентов ВТБ.
РБК

Подробнее о событии

Банки дадут клиентам возможность запретить выдачу онлайн-кредитов
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