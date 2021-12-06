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ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников

Банк России хочет внести поправку об обязательной сумме возврата денег пострадавшим от мошенников со стороны банков.
Коммерсантъ
Клиент должен будет уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от кредитной организации о проведенной операции.
ТАСС
За третий квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд руб., при этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств, или меньше 250 млн руб.
РБК
К низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от ЦБ о мошеннических транзакциях.
РБК

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