Будьте в Плюсе

ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников

Банк России хочет внести поправку об обязательной сумме возврата денег пострадавшим от мошенников со стороны банков.
Коммерсантъ
Планируется ввести упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции, в размере суммы, которую определит Банк России.
РБК
К низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от ЦБ о мошеннических транзакциях.
РБК
В ЦБ считают острой проблемой мошенничество, при котором клиенты кредитных организаций самостоятельно передают злоумышленникам информацию о своей банковской карте, коды и пароли.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Банк России предложил обязательные компенсации жертвам мошенников
Газета.Ru01:28
ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата при кражах со счетов
РБК16:01
Самое цитируемое
РБК: Центробанк введет обязательную сумму возврата россиянам, ставшим жертвами мошенников
Lenta.ru23:16
ЦБ предложил возвращать после краж с банковских счетов фиксированную сумму
Forbes17:18
РБК: ЦБ РФ хочет ввести обязательную сумму возврата пострадавшим от финансовых мошенников
ТАСС20:19
РБК: ЦБ России предложил ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников
РИА Новости19:36
ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников
Коммерсантъ21:16

Интересное

Минстрой: с 1 марта 2022 года россиян начнут штрафовать за обшивку или остекление балкона

В ведомстве пояснили, что подобные изменения входят в технический паспорт здания, как элемент оформления фасада, поэтому с 1 марта 2022 года корректировки необходимо будет согласовывать в специальных инстанциях.
Lenta.ru18:30

«Ъ»: в России может начаться нехватка картофеля из-за наращивания переработки

По данным газеты, председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин заявил на совещании в ведомстве, что в 2021 году в РФ на переработку ушло около 1 млн тонн картофеля, а в следующем будет переработано до 1,5 млн тонн.
Газета.Ru22:17

FT сообщила, что ЕС не доверял утверждениям США о планах «вторжения» России на Украину

США пришлось снабдили страны Евросоюза и НАТО "разведданными", чтобы убедить их в том, что Россия якобы готовит "вторжение" на Украину, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
РИА Новости21:50

Представитель ВОЗ Ван Керкхове заявила о легком течении COVID-19 при омикрон-штамме

Есть основания полагать, что у пациентов, заразившихся новым омикрон-штаммом коронавируса, COVID-19 протекает в более легкой форме, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
РИА Новости23:22

У бывшего депутата думы Екатеринбурга в ДТП погибли дочь, внучка и зять

В дорожной аварии на 41 километре трассы Москва — Архангельск в Верховажском районе Вологодской области погибли родственники депутата гордумы шестого сезона Дмитрия Головина: Екатерина Карелина, зять Станислав и внучка Соня.
66.ru01:47