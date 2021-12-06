КоммерсантъЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенниковБанк России хочет внести поправку об обязательной сумме возврата денег пострадавшим от мошенников со стороны банков.КоммерсантъКлиент должен будет уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от кредитной организации о проведенной операции.ТАССПланируется ввести упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции, в размере суммы, которую определит Банк России.РБКК низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от ЦБ о мошеннических транзакциях.РБКЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruРБКNewInformПетрозаводск говоритГазета.RuВесьма66.ruУралинформбюроКурьер. Среда. БердскНовый ДеньDaily StormФАНОбластная газетаОбъективA42.RUREGNUMРБКЗнамя.КалугаInkazanКомсомольская правдаDeita.ruАфанасий-бизнесПодробнее о событииРБК: ЦБ РФ хочет ввести обязательную сумму возврата пострадавшим от финансовых мошенниковТАСС20:19ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата при кражах со счетовРБК16:01Самое цитируемоеПо предложению ЦБ России могут увеличить компенсации пострадавшим от кражи с банковских счетовЦарьград01:35ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенниковКоммерсантъ21:16Банк России предложил ввести обязательные компенсации жертвам мошенниковГазета.Ru01:28РБК: ЦБ России предложил ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенниковРИА Новости19:36ЦБ предложил возвращать после краж с банковских счетов фиксированную суммуForbes17:18Показать ещёОценить832Поделиться