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ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников

Банк России хочет внести поправку об обязательной сумме возврата денег пострадавшим от мошенников со стороны банков.
Коммерсантъ
Клиент должен будет уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от кредитной организации о проведенной операции.
ТАСС
Планируется ввести упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции, в размере суммы, которую определит Банк России.
РБК
К низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от ЦБ о мошеннических транзакциях.
РБК

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РБК: ЦБ РФ хочет ввести обязательную сумму возврата пострадавшим от финансовых мошенников
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ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата при кражах со счетов
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