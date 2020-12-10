Областные власти объяснили резкий рост числа «выздоровлений» больных с коронавирусом

Значительный рост числа выписок с амбулаторного лечения и из больниц обусловлен вступлением в силу постановления Роспотребнадзора, которое разрешило выписывать не после двух отрицательных тестов как было ранее, а после одного.