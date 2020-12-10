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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ предложил ввести паспорта финансовых продуктов для защиты от навязывания услуг

Центробанк (ЦБ) предложил ужесточить правила продажи банками небанковских продуктов и услуг. Регулятор разработал проект закона, согласно которому банки будут обязаны раскрывать клиентам выгоды и риски вложений в письменной форме, пишет РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ решил защитить банковских клиентов от навязывания услуг «паспортами»

Банк России предложил законодательно ужесточить правила продажи банками небанковских продуктов и услуг. Кредитные организации обязаны будут раскрывать клиентам выгоды и риски вложений в письменной форме, следует из проекта закона, разработанного регулятором.
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