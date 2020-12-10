ЦБ предложил ввести паспорта финансовых продуктов для защиты от навязывания услуг
Центробанк (ЦБ) предложил ужесточить правила продажи банками небанковских продуктов и услуг. Регулятор разработал проект закона, согласно которому банки будут обязаны раскрывать клиентам выгоды и риски вложений в письменной форме, пишет РБК.В источнике
С чего всё началось
ЦБ решил защитить банковских клиентов от навязывания услуг «паспортами»
Банк России предложил законодательно ужесточить правила продажи банками небанковских продуктов и услуг. Кредитные организации обязаны будут раскрывать клиентам выгоды и риски вложений в письменной форме, следует из проекта закона, разработанного регулятором.
РБК23:00
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