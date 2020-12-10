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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ предложил ввести паспорта финансовых продуктов для защиты от навязывания услуг

Центробанк (ЦБ) предложил ужесточить правила продажи банками небанковских продуктов и услуг. Регулятор разработал проект закона, согласно которому банки будут обязаны раскрывать клиентам выгоды и риски вложений в письменной форме, пишет РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ решил защитить банковских клиентов от навязывания услуг «паспортами»

Банк России предложил законодательно ужесточить правила продажи банками небанковских продуктов и услуг. Кредитные организации обязаны будут раскрывать клиентам выгоды и риски вложений в письменной форме, следует из проекта закона, разработанного регулятором.
РБК23:00
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РИА Новости

Центробанк нашел способ защитить россиян от навязывания услуг

РИА Новости03:11
Телеканал 360°

ЦБ защитит банковских клиентов от навязывания услуг специальными паспортами

Телеканал 360°00:38
Коммерсантъ

ЦБ предложил ввести паспорта финансовых продуктов для защиты от навязывания услуг

Коммерсантъ01:19
ПРАЙМ

ЦБ защитит «паспортами» банковских клиентов от навязывания услуг

ПРАЙМ01:15
Lenta.ru

Центробанк собрался защитить россиян от банков

Lenta.ru02:40
URA.Ru

Центробанк защитит россиян от навязывания услуг банками

URA.Ru00:02
РБК

ЦБ решил защитить банковских клиентов от навязывания услуг «паспортами»

РБК23:00

Новый глава МИД Черногории высказался за улучшение отношений с Россией

Ранее премьер-министр Здравко Кривокапич после своей победы на парламентских выборах 30 августа заявил корреспонденту ТАСС, что намерен улучшать отношения с Россией и считает присоединение Черногории к антироссийским санкциям ошибкой режима президента Мило Джукановича.
ТАСС04:03

В России предупредили о рекордном росте цен на продовольствие в мире

Москва, 8 декабря 2020, 07:50 — REGNUM Рекордный рост цен на продукты питания может произойти в ближайшее время в мире, заявил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.
REGNUM7 декабря в 23:50