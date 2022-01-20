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ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России

Банк России предложил разработать законы для запрета криптовалют в России, включая майнинг, расчеты, инвестиции, накопления и использование инфраструктуры российского финансового рынка, сообщается в докладе
 регулятора.
Smotrim.ru
Как указывается в документе, размещенном на сайте ЦБ, статус российского рубля, не являющегося резервной валютой, не позволяет применять мягкий подход и игнорировать нарастание рисков.
Профиль
Регулятор предлагает ввести ответственность за нарушение запрета на оплату товаров и услуг криптовалютой для россиян и планирует отслеживать платежи граждан с целью приобретения криптовалюты.
Frank Media
В декабре сообщалось, что Банк России хочет запретить инвестиции в криптовалюты в стране.
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Банк России не видит необходимости в ужесточении регулирования крипторынка в РФ по примеру Китая
ПРАЙМ09:47
ЦБ предложил запретить в России майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют
РИА Новости07:13
ЦБ против криптовалют, Иран предложил альянс. ЧЭЗ на телеканале РБК
РБК11:00
ЦБ предложил запретить майнинг и обмен криптовалют в России
RT на русском07:03
ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России
Интерфакс07:07
ЦБ намерен полностью запретить операции с криптовалютами в России
Ведомости07:00
Эксперт: механизм выполнения предлагаемых ЦБ в отношении криптовалют мер пока непонятен
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