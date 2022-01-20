«Швеция не является членом НАТО, но считается довольно близким партнером Альянса, так что этот шаг России с походом военных кораблей через Балтику может быть скрытым, завуалированным предупреждением для западного военного блока»,рассказали эксперты издания Baijiahao, на статью которых ссылается портал «ПолитРоссия».