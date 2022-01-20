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ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России

Банк России предложил разработать законы для запрета криптовалют в России, включая майнинг, расчеты, инвестиции, накопления и использование инфраструктуры российского финансового рынка, сообщается в докладе
 регулятора.
Smotrim.ru
Как указывается в документе, размещенном на сайте ЦБ, статус российского рубля, не являющегося резервной валютой, не позволяет применять мягкий подход и игнорировать нарастание рисков.
Профиль
Документ, в частности, предлагает ввести ответственность для россиян и юрлиц за использование криптовалюты для платежей.
BIS Journal
Запретить оборот криптовалюты криптообменникам, биржам и P2P-платформам ЦБ беспокоит, что россияне — одни из самых частых в мире посетителей сайтов криптобирж.
Forbes

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Курс биткоина 20 января превышал 43 500 доллара после доклада ЦБ РФ о запрете майнинга
Lenta.ruвчера в 12:34
Эксперт Тимофеев: Майнинг в РФ не оказывает серьезной нагрузки на электросети
ПРАЙМвчера в 11:32
Эксперт: механизм выполнения предлагаемых ЦБ в отношении криптовалют мер пока непонятен
ТАССвчера в 09:35
ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России
Интерфаксвчера в 07:07
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ЦБ предложил запретить в России майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют
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