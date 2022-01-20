ИнтерфаксЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в РоссииБанк России предложил разработать законы для запрета криптовалют в России, включая майнинг, расчеты, инвестиции, накопления и использование инфраструктуры российского финансового рынка, сообщается в докладе регулятора.Smotrim.ruКак указывается в документе, размещенном на сайте ЦБ, статус российского рубля, не являющегося резервной валютой, не позволяет применять мягкий подход и игнорировать нарастание рисков.ПрофильДокумент, в частности, предлагает ввести ответственность для россиян и юрлиц за использование криптовалюты для платежей.BIS JournalЗапретить оборот криптовалюты криптообменникам, биржам и P2P-платформам ЦБ беспокоит, что россияне — одни из самых частых в мире посетителей сайтов криптобирж.ForbesЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowРЕН ТВТК ЗвездаНТВДождьДума ТВХайтекРусская ПланетаRT на русском9111.ruРЕН ТВИгромания.руНевские НовостиСайт Ставрополя 1777.ruНовостиВолгограда.руНовые ИзвестияFrank MediaМедиазонаКурьер. Среда. БердскЦентральная Служба НовостейИнвест-ФорсайтZnak.comLife.ruAnewsТелеканал 360°REGNUMRTVIThe GEEKVSE42.RUЧита.РуМИР 24Подробнее о событииКурс биткоина 20 января превышал 43 500 доллара после доклада ЦБ РФ о запрете майнингаLenta.ruвчера в 12:34Эксперт Тимофеев: Майнинг в РФ не оказывает серьезной нагрузки на электросетиПРАЙМвчера в 11:32Эксперт: механизм выполнения предлагаемых ЦБ в отношении криптовалют мер пока непонятенТАССвчера в 09:35ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в РоссииИнтерфаксвчера в 07:07ЦБ против криптовалют, Иран предложил альянс. ЧЭЗ на телеканале РБКРБКвчера в 11:00ЦБ намерен полностью запретить операции с криптовалютами в РоссииВедомостивчера в 07:00ЦБ предложил запретить в России майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалютРИА Новостивчера в 07:13Показать ещёОценить4,8KПоделиться