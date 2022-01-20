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ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России

Банк России предложил разработать законы для запрета криптовалют в России, включая майнинг, расчеты, инвестиции, накопления и использование инфраструктуры российского финансового рынка, сообщается в докладе
 регулятора.
Smotrim.ru
Риски криптовалюты Ежегодный объем операций российских граждан с криптовалютой, по данным ЦБ, составляет примерно $5 млрд: россияне являются одними из наиболее активных участников данного рынка.
Ведомости
Регулятор выпустил доклад , в котором выступил за полный запрет в стране майнинга и сделок с криптовалютами.
Lenta.ru
Запретить оборот криптовалюты криптообменникам, биржам и P2P-платформам ЦБ беспокоит, что россияне — одни из самых частых в мире посетителей сайтов криптобирж.
Forbes

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Курс биткоина 20 января превышал 43 500 доллара после доклада ЦБ РФ о запрете майнинга
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ЦБ предложил запретить в России майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют
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ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России
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