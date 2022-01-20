Банк России предложил разработать законы для запрета криптовалют в России, включая майнинг, расчеты, инвестиции, накопления и использование инфраструктуры российского финансового рынка, сообщается в докладе
Ущерб по выявленному эпизоду, который в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» вменяют замглаве Минтранса Владимиру Токареву и соучастникам, превышает полмиллиарда рублей, оценил в беседе с РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, основной фигурант дела Андрей Ковальчук, выдававший себя за сотрудника российских спецслужб, получил 18 лет колонии строгого режима и обязан также выплатить штраф в размере 1,8 млн рублей.