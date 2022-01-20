Ущерб по выявленному эпизоду, который в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» вменяют замглаве Минтранса Владимиру Токареву и соучастникам, превышает полмиллиарда рублей, оценил в беседе с РИА Новости источник в правоохранительных органах.