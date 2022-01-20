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ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России

Банк России предложил разработать законы для запрета криптовалют в России, включая майнинг, расчеты, инвестиции, накопления и использование инфраструктуры российского финансового рынка, сообщается в докладе
 регулятора.
Smotrim.ru
Как указывается в документе, размещенном на сайте ЦБ, статус российского рубля, не являющегося резервной валютой, не позволяет применять мягкий подход и игнорировать нарастание рисков.
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Регулятор также считает оптимальным решением введение в России запрета на майнинг криптовалют.
ТАСС
В России с 2021 года закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.
РИА Новости

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