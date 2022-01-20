ИнтерфаксЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в РоссииБанк России предложил разработать законы для запрета криптовалют в России, включая майнинг, расчеты, инвестиции, накопления и использование инфраструктуры российского финансового рынка, сообщается в докладе регулятора.Smotrim.ruКак указывается в документе, размещенном на сайте ЦБ, статус российского рубля, не являющегося резервной валютой, не позволяет применять мягкий подход и игнорировать нарастание рисков.ПрофильРегулятор также считает оптимальным решением введение в России запрета на майнинг криптовалют.ТАССВ России с 2021 года закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДождьДождьДума ТВНТВТК ЗвездаРЕН ТВDaily MoscowХайтекРусская Планета9111.ruИгромания.руСайт Ставрополя 1777.ruНевские НовостиЦентральная Служба НовостейНовые ИзвестияFrank MediaМедиазонаRTVIРЕН ТВMobiDevicesREGNUMИнвест-ФорсайтКурьер. Среда. БердскТелеканал 360°The GEEKНовостиВолгограда.руZnak.comПятый каналReadovka NewsBash.NewsLife.ruПодробнее о событииЭксперт Тимофеев: Майнинг в РФ не оказывает серьезной нагрузки на электросетиПРАЙМ11:32ЦБ предложил запретить в России майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалютРИА Новости07:13Эксперт: механизм выполнения предлагаемых ЦБ в отношении криптовалют мер пока непонятенТАСС09:35ЦБ предложил запретить майнинг и обмен криптовалют в РоссииRT на русском07:03ЦБ против криптовалют, Иран предложил альянс. ЧЭЗ на телеканале РБКРБК11:00ЦБ намерен полностью запретить операции с криптовалютами в РоссииВедомости07:00ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в РоссииИнтерфакс07:07Показать ещёОценить4,5KПоделиться