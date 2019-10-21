Экономика
РБКЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
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с чего всё началось
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.РБК00:00
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Министр культуры Украины извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за хор имени Веревки, артисты которого вместе с актерами из "Квартала 95" исполнили песню о поджоге ее дома.
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12-летняя девочка, госпитализированная в Орле с истощением, находится в стабильном состоянии, но испытывает стресс из-за непривычных условий жизни, передает РИА Новости со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Ивана Залогина.
Аргументы и Факты вчера в 09:27
Общество
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Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
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В Сети опубликовано видео исторического проката ученицы Тутберидзе
РЕН ТВ вчера в 16:17
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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» изучил черный чай. Продукт был оценен по 50 параметрам.
ФедералПресс 02:03
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
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РБК вчера в 21:25
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«Уралвагонзавод» оборудовал танки Т-72 российскими тепловизорами
Discover24 вчера в 06:07
Футбол
Кин раскритиковал футболистов МЮ за приветствие соперника перед матчем
Перед матчем «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» ряд игроков тепло приветствовали футболистов команды соперника.
RT на русском вчера в 18:17
Армия и оружие
СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
Наука
В Петербурге на конференции рассказали о новых подходах к лечению рака
На конференции были представлены исследования ученых из России, Англии, Германии, Италии и Испании по темам: «Регуляция аутофагии при раке», «Рак», «Лечение рака» и «Роль белка р53 при раке».
Красная весна 19 октября в 06:47
Происшествия
Росгвардеец погиб в Хабаровске в ходе соревнований
Газета.Ru вчера в 12:37
Общество
ФАС возбудила дело против «Победы» за аудиорекламу на борту
Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении лоускотера "Победа" по признакам нарушения рекламного законодательства из-за трансляции аудиорекламы на борту самолетов.
ТАСС 02:39
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Четыре человека пострадали при стрельбе в ночном клубе HOPS в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
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Шоу-бизнес
Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой
Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил смешной ролик, где главным действующим лицом стала ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева.
Телепрограмма вчера в 23:21
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ 02:12
Политика
Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля
Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
РБК вчера в 15:07
Общество
Доработка L-610 обойдется в 20 млрд рублей
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Коммерсантъ вчера в 18:36
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
REGNUM вчера в 22:42
Общество
ПФР напомнил о возможности выйти на пенсию раньше срока
Россияне предпенсионного возраста имеют возможность выйти на пенсию раньше установленного срока, если они не могут трудоустроиться.
РБК вчера в 03:42
Хоккей
«Если вы хотите долго играть в хоккей — идите в церковь». Ягр — о спортивном долголетии
Чешский нападающий Яромир Ягр раскрыл секрет своего спортивного долголетия, а также поделился отношением к религии.
Матч ТВ 02:47
Футбол
Каррера может возглавить «Дженоа»
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Кино
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Джаред Лето был настолько взбешен производством нового фильма о "Джокере" с Хоакином Фениксом в главной роли, что пытался помешать съемкам.
Piter.tv 02:59
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
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