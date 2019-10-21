Экономика
РБКЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
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Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.РБК00:00
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 02:11, Вашингтон
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РБК вчера в 21:25
Политика
Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения
Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Известия вчера в 17:42
Происшествия
В Сочи мужчина погиб после взрыва газа, пострадали трое детей
В Сочи мужчина погиб после взрыва газа, пострадали трое детей, сообщает ТАСС.
АиФ Краснодар 01:09
Происшествия
Пожар на полимерном заводе не отравил воздух в Тюмени
В Тюмени после пожара на заводе «Полимер-Пласт» в воздухе не выявлено превышения предельных концентраций вредных веществ.
REGNUM вчера в 11:39
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус 19 октября в 09:14
Происшествия
В Москве пьяный мужчина ранил полицейского при задержании
"Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин, 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление, предметом похожим на нож нанес резаную рану кисти полицейскому", - рассказали в пресс-службе.
РИА Новости 01:26
Армия и оружие
На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
США намерены в ближайшее время установить на корабле ВМС USS Portland (LPD-27) первый боевой лазерный комплекс, сообщает портал Drive.
РИА Новости вчера в 18:36
Футбол
«Зенит» разгромил «Ростов» благодаря хет-трику Дзюбы
Интерфакс-Спорт 19 октября в 14:14
Авто
Назвали три вредные привычки автовладельцев
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня вчера в 03:43
Общество
ФАС возбудила дело против «Победы» из-за аудиорекламы на рейсах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против лоукостера «Победа», которая транслировала на борту самолета аудиорекламу средства от укачивания «Драмина».
ФедералПресс 01:23
Политика
Япония опровергла сообщение о кредите Ирану при соблюдении СВПД
Правительство Японии опровергло сообщения о том, что предложило вместе с Францией предоставить Ирану кредит в размере 18,4 млрд долларов в обмен на возвращение Тегерана к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Аргументы и Факты 01:53
Происшествия
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:29
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Армия и оружие
Эрдоган назвал условия продолжения военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условия, при которых он возобновит боевые действия в Сирии.
Мойка78 вчера в 16:38
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Российская газета 01:00
Армия и оружие
В Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны, заявил Шойгу
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов.
РИА Новости 01:23
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Шоу-бизнес
На шоу Светланы Лободы Наташа Королева пришла со шрамом
Российская певица Наташа Королева пришла на шоу Светланы Лободы в необычном образе-зомби.
Культуромания вчера в 10:55
Недвижимость
Жилье в Екатеринбурге подорожало на 2% за месяц
В октябре средняя стоимость жилья в новостройках Екатеринбурга увеличилась на 2% по отношению к сентябрю и составила 73,4 ты. руб. за кв. м. По данным ЦИАН, с начала текущего года квартиры на первичном рынке подорожали на 10%.
Накануне.Ru вчера в 22:15
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Армия и оружие
NYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных
Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:41
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Татар-информ вчера в 04:40
Шоу-бизнес
Актрису Валентину Талызину госпитализировали
Актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 01:39
Футбол
Заболотный обратился к болельщикам «Сочи» после матча с «Арсеналом»
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный после ничейного результата в матче 13-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (1:1) опубликовал в своем Instagram новую фотографи и поблагодарил фанатов за поддержку.
Спорт-Экспресс вчера в 16:20
Хоккей
«Спартак» в Петербурге обыграл СКА
СКА с десятью поражениями лидирует в дивизионе Боброва. Спартак с девятью победами занимает седьмое место на Западе КХЛ.
Советский спорт вчера в 12:23
Авто
Электрический внедорожник Range Rover станет самым дорогим Land Rover
Новый электрический внедорожник, впервые представленный в 2017 году под рабочим названием Road Rover, в настоящее время разрабатывается как самая дорогая модель бренда, хотя и сохраняет больше возможностей для бездорожья, чем конкуренты.
SpeedMe вчера в 23:40
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa вчера в 13:48
Общество
Общественники предложили освободить младенцев от платы за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предложила главе Минстроя Владимиру Якушеву снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Известия вчера в 12:00