Экономика
РБКЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
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Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.РБК00:00
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Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
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Актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Перес провел переговоры с Моуринью о возвращении в «Реал»
По информации авторитетного источника El Chiringuito, часто выдающего правдивые эксклюзивные инсайды, функционер провел переговоры с португальцем после поражения "королевского клуба" в матче чемпионата от "Мальорки" (0:1). После фиаско на Мальорке "Реал" опустился с первого места в чемпионате на второе, пропустив вперед "Барселону".
ProstoProSport 02:24
Происшествия
Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27
По последним данным Министерства здравоохранения Красноярского края, после прорыва дамбы в Курагинском районе за медицинской помощью обратились 27 человек.
Российская газета 02:14
Армия и оружие
Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
Существует высокая вероятность, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Происшествия
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Политика
Британские СМИ признали Путина главным на Ближнем Востоке
Как пишет ТАСС, со ссылкой на воскресную публикацию редактора BBC Джереми Боуэна в газете The Sunday Times, Россия воспользовалась бездействием стран Запада и смогла стать самым важным игроком на Ближнем Востоке, а российский президент Владимир Путин в регионе считается самым влиятельным иностранным лидером, с мнением которого нельзя не считаться.
Военное дело вчера в 15:08
Армия и оружие
Шойгу: в Сирии без охраны остались 12 тюрем с боевиками
«В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев», - заявил Шойгу.
Аргументы и Факты 01:05
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Футбол
Слуцкий сравнил зарплату в «Витессе» с окладом в ЦСКА
Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА.
Экономика сегодня вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова с сыном выписались из роддома
На прошлой неделе модель Анастасия Решетова подарила своему мужу рэперу Тимати первого сына.
Bimru.ru 02:37
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru вчера в 09:40
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
Роскачество рекомендует шаги, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
РИА Новости 01:14
Общество
Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки
Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.
Коммерсантъ 03:04
Общество
ФАС возбудила дело против «Победы» за аудиорекламу на борту
Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении лоускотера "Победа" по признакам нарушения рекламного законодательства из-за трансляции аудиорекламы на борту самолетов.
ТАСС 02:39
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Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Татар-информ вчера в 04:40
Политика
Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия вчера в 20:19
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Общество
Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
Выяснилось, сколько может стоить реабилитация больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает сайт телеканала НТВ.
Сиб.фм 03:33
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
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Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус 19 октября в 09:14
Здоровье
В Екатеринбурге тысячи медицинских карт оказались под трубами онкоцентра. Объяснение главврача
В распоряжении Е1.RU оказались фотографии медицинских карт пациентов Свердловского областного онкологического диспансера, которые в течение нескольких месяцев хранились на полу в полуподвальном помещении главного корпуса медучреждения на Соболева, 29.
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Политика
Евросоюз согласится продлить Brexit
19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы запросить у Евросоюза новой отсрочки по Brexit.
Lenta.ru 02:08
Происшествия
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян
Появилось видео с кадрами допроса подозреваемого в поджоге многоквартирного жилого дома в Ярославской области, где в результате пожара погибли семь человек.
Российская газета вчера в 11:00
Политика
Составлен список чиновников ельцинской эпохи, покинувших Россию
Журналисты составили список бывших российских чиновников, занимавших в 1990-х годах государственные должности, которые ныне покинули пределы Российской Федерации.
News.ru вчера в 12:56
Политика
«Росатом» рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы
Госкорпорация "Росатом" в преддверии 75-летия российской атомной отрасли обнародовала секретное поручение о создании советской атомной бомбы, которое правительство СССР дало Конструкторскому бюро № 11 (КБ-11) в июне 1946 года.
РИА Новости вчера в 20:32
Общество
Названы регионы России с самым доступным газом
Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Lenta.ru вчера в 19:51
Происшествия
В Екатеринбурге при стрельбе в ночном клубе пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при стрельбе в ночном клубе HOPS в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:05