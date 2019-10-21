Экономика
РБКЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
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Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.РБК00:00
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