Экономика

РБКРБКЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБК00:00

Подробнее о событии

Банки просят ЦБ отменить 27 «антиотмывочных» норм

Ведомости03:23

В России устали бороться с отмыванием денег

Lenta.ru03:10

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

РБК00:00

РБК: участники финансового рынка просят ЦБ смягчить «антиотмывочное» законодательство

ТАСС02:15

ЦБ попросили убрать 27 «антиотмывочных» норм в рамках «регуляторной гильотины»

Коммерсантъ01:44

ЦБ предложили устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства

Газета.Ru00:16

ЦБ получил предложения по отмене «антиотмывочных» норм

Московский Комсомолец02:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Армия и оружие

Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД

Существует высокая вероятность того, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском 03:04
Общество

Исследование выявило отношение россиян к перестройке

Основными результатами перестройки в СССР в середине 80-х - начале 90-х годов 20-го века по мнению россиян стали хаос в управлении страной и неуверенность в будущем, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 20:12
Армия и оружие

При запуске ракеты на учениях «Гром-2019» произошел сбой

Газета.Ru 02:29
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Известия вчера в 22:49
Общество

Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
Кино

«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные

Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Фигурное катание

Видео выступления фигуристки Щербаковой, которое покорило весь мир

Российская фигуристка Анна Щербакова покорила всех своим прокатом на турнире серии Гран-при в Лас-Вегасе.
Pravda.Ru 03:12
Наука

В РАН объяснили пользу светящегося табака для науки

Говорит Москва вчера в 11:26
Происшествия

Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение

Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Газета.Ru 03:06
Происшествия

Столкновение трамвая и маршрутки в Петербурге попало на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения маршрутки и трамвая на Петергофском шоссе, это Красносельский район Петербурга.
Российская газета 02:51
Шоу-бизнес

Госпитализирована Валентина Талызина

Газета.Ru 02:06
Происшествия

На Сахалине уволилась директор школы, где избили четвероклассницу

Российская газета 02:27
Политика

Трамп признался в симпатии к россиянам и указал на безумие Клинтон

Дональд Трамп в своем Twitter признался в симпатии к россиянам и рассказал, что считает Хиллари Клинтон безумной после ее заявлений о том, что некоторые американские политики связаны с Россией.
Вести.Ru вчера в 01:43
Происшествия

В Екатеринбурге при стрельбе в ночном клубе пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при стрельбе в ночном клубе HOPS в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:05
Технологии

В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона

Роскачество рекомендует шаги, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
РИА Новости 01:14
Общество

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Армия и оружие

США установят на корабле первый боевой лазер

По данным портал Drive, лазерный комплекс доставили на базу ВМС США в Сан-Диего; его установят на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).
Вести.Ru вчера в 19:30
Происшествия

Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27

По последним данным Министерства здравоохранения Красноярского края, после прорыва дамбы в Курагинском районе за медицинской помощью обратились 27 человек.
Российская газета 02:14
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала купание супруга в ледяной воде

Вечерняя Москва вчера в 22:47
Общество

Названы регионы России с самым доступным газом

Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Lenta.ru вчера в 19:51
Экономика

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу

Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу.
Интерфакс 02:11
Экономика

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 7,3%

Акции "Яндекса" на открытии Московской биржи подорожали на 7,3%, до 2075 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:03 мск.
ТАСС 03:35
Киберспорт

На BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2

Стример Metro рассказал, что Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon 2019.
Inc-news.ru 19 октября в 10:16
Общество

Facebook заблокировал страницу проекта МИА «Россия сегодня» об Арктике

Как развивалась ситуация вокруг Arctic.ru С начала октября Facebook начал последовательно блокировать страницу проекта на английском языке: сначала запретили размещать видео, потом — делать любые публикации, а 14 октября аккаунт просто удалили.
РИА Новости 02:04
Общество

В Грузии актеры устроили протест из-за гастролей московского театра

Какиашвили дала интервью, в котором рассказала о том, что на фоне событий в Атоци некоторые актеры устроили протест из-за визита московского театра.
RuNews24.ru вчера в 13:23
Политика

Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой

Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия вчера в 20:19
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда 19 октября в 06:34
Армия и оружие

Шойгу: в Сирии без охраны остались 12 тюрем с боевиками

«В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев», - заявил Шойгу.
Аргументы и Факты 01:05
Политика

Составлен список чиновников ельцинской эпохи, покинувших Россию

Журналисты составили список бывших российских чиновников, занимавших в 1990-х годах государственные должности, которые ныне покинули пределы Российской Федерации.
News.ru вчера в 12:56
Происшествия

В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании

Инцидент произошел в ночь на 20 октября, мужчина «вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление полицейским, предметом, похожим на нож, нанес резаную рану кисти одному из сотрудников», рассказали в ведомстве.
РБК 02:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное