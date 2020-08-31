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ЦБ предложили ввести экзамены для инвестиционных клиентов банков

Представители Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) предложили обязать клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты, проходить тестирование. Соответствующее обращение направили главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тест на сдачу: для клиентов банков предложили ввести экзамены

Клиенты банков, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, должны проходить тестирование.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Банки могут начать тестировать клиентов на знание финансовых инструментов

Газета.Ruвчера в 15:10
Московский Комсомолец

Клиентов банков хотят обязать сдавать экзамен

Московский Комсомолецвчера в 23:47
URA.Ru

Клиентов российских банков обяжут сдавать экзамены

URA.Ruвчера в 17:23
ТАСС

«Известия»: для банковских клиентов могут ввести экзамен

ТАССвчера в 20:41
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Известиявчера в 19:08
News.ru

Клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

News.ruвчера в 17:46
РЕН ТВ

Клиентов банков в России предлагают экзаменовать

РЕН ТВвчера в 22:57

Как при гриппе: Попова допустила дистанционное обучение в школах

Москва, 1 сентября 2020, 10:54 — REGNUM Возможность возвращения российких школ к дистанционной форме обучения в случае обострения ситуации с коронавирусной инфекцией допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Как при гриппе: Попова допустила дистанционное обучение в школах
REGNUM03:54
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Лавров назвал реформу Конституции Белоруссии оптимальной для диалога

Москва, 1 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа станет оптимальной платформой для создания внутриполитического диалога в стране.
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Латвия и Эстония запретили въезд Лукашенко и 29 белорусским чиновникам

Латвия и Эстония вслед за Литвой запретили въезд на свои территории президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам, заявили в министерствах иностранных дел балтийских государств.
Полит.рувчера в 08:06
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