ЦБ предложили ввести экзамены для инвестиционных клиентов банков
Представители Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) предложили обязать клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты, проходить тестирование. Соответствующее обращение направили главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.В источнике
С чего всё началось
Тест на сдачу: для клиентов банков предложили ввести экзамены
Клиенты банков, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, должны проходить тестирование.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии