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Газета.Ru
Газета.Ru

Инвестиционных клиентов банков могут обязать сдавать экзамены

Банковские клиенты, которые хотят вложиться в инвестиции или гибридные депозиты, должны сдавать экзамен. Такое предложение высказала в письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП).В источнике
С чего всё началось
Известия

Тест на сдачу: для клиентов банков предложили ввести экзамены

Клиенты банков, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, должны проходить тестирование.
Известиявчера в 17:01
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Газета.Ru

Банки могут начать тестировать клиентов на знание финансовых инструментов

Газета.Ruвчера в 15:10
Московский Комсомолец

Что выгоднее в Казани: инвестиции на валютном рынке или кредитный потребительский кооператив

Московский Комсомолецвчера в 05:07
News.ru

Клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

News.ruвчера в 17:46
ТАСС

«Известия»: для банковских клиентов могут ввести экзамен

ТАССвчера в 20:41
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Известиявчера в 19:08
РЕН ТВ

Клиентов банков в России предлагают экзаменовать

РЕН ТВвчера в 22:57
URA.Ru

Клиентов российских банков обяжут сдавать экзамены

URA.Ruвчера в 17:23

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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В Севастополе отменят «драконовский режим» в школах

Вернуться в школу после недолгого пропуска в Севастополе можно будет по записке от родителей — врио губернатора Михаил Развожаев призвал пересмотреть решение об обязательном предоставлении справки от врача даже из-за однодневного пропуска занятий.
ForPostвчера в 08:28
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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Трамп заявил о риске революции в США в случае победы Байдена

В случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, беспорядки в Соединённых Штатах могут перерасти в революцию, заявил глава государства Дональд Трамп.
RT на русском23:24
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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