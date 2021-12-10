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ЦБ предложит разрешить банкам передачу обезличенных кредитных историй клиентов

Банк России и Правительство РФ готовят поправки в закон о персональных данных, которые позволят банкам передавать обезличенные кредитные истории третьим лицам.
Экономика сегодня
По нынешней версии закона «О персональных данных» 152-ФЗ, компании могут свободно обрабатывать обезличенные данные только с целью сбора статистики и проведения исследований.
ФАН
В 2019 году два крупнейших российских кредитных бюро — «Эквифакс» и Объединенное кредитное бюро (ОКБ) — запустили скоринговые проекты с «Яндексом».
РБК
Также одна из проблем — высокий интерес к цифровым активам со стороны преступников, отметили в Банке России.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Центробанк работает над «обезличиванием» кредитных историй для их свободной передачи
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ЦБ предложит разрешить банкам передачу обезличенных кредитных историй клиентов
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