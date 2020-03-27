Коронавирус

ИзвестияИзвестияЦБ предоставит банкам кредиты на год под 4%

Банк России предоставит банкам кредиты сроком на год под 4%, чтобы малые и средние компании могли выплатить своим сотрудникам зарплаты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора 27 марта.
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ЦБ даст банкам до 150 млрд рублей на выдачу малому бизнесу кредитов на зарплаты

ПРАЙМ08:26

Банк России направит до 150 млрд рублей на поддержку кредитования МСБ

Банки.ру08:21

ЦБ РФ предоставит банкам кредиты под 4% на год для кредитования выплаты зарплат компаниями

Финмаркет08:29

ЦБ прокредитует банки для обеспечения зарплат сотрудникам в малом бизнесе

РБК09:01

ЦБ предоставит банкам кредиты на год под 4%

Известия08:35

Центробанк выделит до 150 млрд рублей на кредиты малому бизнесу на зарплаты

Говорит Москва08:56

Малому бизнесу дадут льготные кредиты на выплату зарплат

Росбалт09:20
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Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости 06:30
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

REGNUM 01:40
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000

В России на 27 марта число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией превысило тысячу и составляет 1036.
Иркутск Сегодня 07:38
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Evo-rus.com 02:15
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 12:39
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Происшествия

В Петербурге суд продлил арест историка Соколова

В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:50
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Общество

Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

REGNUM 08:43
Здоровье

Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Вести.Ru 09:15
Здоровье

Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных

Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов.
Lenta.ru 09:15
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом.
Газета.Ru 09:12
Шоу-бизнес

Внук Инны Макаровой не придет на ее похороны

В интервью изданию «Московский комсомолец» внук Макаровой – композитор Иван Бурляев, признался, что он не сможет поприсутствовать на похоронах своей бабушки.
Bimru.ru 04:17
Политика

Италия не подписала документ ЕС по мерам против коронавируса

Согласно изданию, итальянская сторона отказалась подписывать документ даже после того, как по просьбе Рима из него убрали упоминание европейского механизма стабильности как инструмента сбора кредита на борьбу с коронавирусом.
Газета.Ru 02:53
Общество

За нарушение карантина в России могут ввести штраф до миллиона рублей

За нарушение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя могут ввести штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
РИА Новости 09:00
Политика

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезности» российской помощи Италии

Читатели швейцарского издания Blick раскритиковали публикацию о "бесполезности" российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:32
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Происшествия

Состояние первого заболевшего коронавирусом в Оренбуржье ухудшилось

Состояние жителя Бузулука, который первым в Оренбургской области заразился коронавирусом, ухудшилось.
РИА Оренбуржье 07:59
Общество

В Тульской области закрывают торговые центры и рестораны

В Тульской области вводят новые ограничения для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
Тульская пресса 08:12
Политика

Лукашенко пообещал приехать на парад Победы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву на парад Победы, сообщает Белорусское телеграфное агентство.
Политика Сегодня 07:02
Экономика

ЦБ установит предельную комиссию за эквайринг для онлайн-покупок в 1%

ЦБ рассчитывает, что это позволит гражданам делать онлайн-покупки не выходя из дома, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом.
ТАСС 08:46
Общество

Власти Сочи запретили бронь в отелях

Власти Сочи приняли решение запретить бронировать номера в отелях, гостиницах и санаториях города в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ведомости 07:26
Происшествия

Киевский суд арестовал экс-главу МИД, подозреваемого в убийстве

Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать на два месяца экс-главу МИД Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве экс-директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, заседание прошло в закрытом режиме, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:21
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 03:37
Происшествия

На Украине тело умершего от коронавируса выбросили на улицу в мешке

В Тернопольской области Украины врачи выбросили за дверь в мешке тело умершего от коронавируса 68-летнего мужчины.
Lenta.ru 08:44
Общество

Солист Rammstein Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Москва 24 07:29
Общество

Салоны связи и зоомагазины будут открыты в выходную неделю в Москве

Салоны связи продолжат работать в Москве с 28 марта по 5 апреля.
ТАСС 09:31
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
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