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ЦБ предоставит российским банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях

Банк России располагает всеми необходимыми ресурсами для поддержания стабильности финансового сектора, говорится в сообщении
 регулятора.
РИА Новости
Как сообщает пресс-служба регулятора, Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях.
Повестка дня
Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени, говорится в сообщении, опубликованном Банком России.
Российская газета
Передачу же финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений.
РИА Новости

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