Газета.RuЦБ предоставит российским банкам наличную и безналичную ликвидность в рубляхБанк России располагает всеми необходимыми ресурсами для поддержания стабильности финансового сектора, говорится в сообщении регулятора.РИА НовостиКак сообщает пресс-служба регулятора, Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях.Повестка дняВсе средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени, говорится в сообщении, опубликованном Банком России.Российская газетаПередачу же финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналЗнамя.КалугаСоциальные новостиНациональная служба новостейНовости СаратоваРЕН ТВAnewsRT на русскомGazeta.SPbНИА СамараФАННародные новостиЭкономика сегодняInkazanFrank MediaПятый каналИзвестияТульская служба новостейОбщественная служба новостейiReactorКомсомольская правдаПрофильУралинформбюроПодробнее о событииЦБ предоставит российским банкам наличную и безналичную ликвидность в рубляхГазета.Ru04:14Депутат ГД Макаров: запасы капитала и ликвидности обеспечат работу банков РФ в условиях санкцийПРАЙМ09:52ЦБ: российская банковская система имеет достаточный запас для бесперебойной работыРБК04:35Депутат Макаров отметил стабильность банковской системы РоссииRT на русском09:54Центробанк заявил о стабильности банковской системы РоссииВедомости03:56Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектораКМВ Новости03:40ЦБ: российская банковская система стабильна, средства клиентов доступны в любой моментРИА Новости03:52Показать ещёОценить1KПоделиться