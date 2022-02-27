"Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени", - говорится в сообщении.
Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, в частности в понедельник проведет безлимитный аукцион РЕПО, а также существенно расширит ломбардный список, заявил регулятор.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила террористический акт, готовившийся в Калужской области по указанию боевиков террористической организации «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).
Некоторые россияне, проживающие за рубежом, столкнулись с травлей и подвергаются нападкам со стороны иностранных граждан из-за происходящего на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.