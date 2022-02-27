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ЦБ предоставит российским банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях

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"Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени", - говорится в сообщении.
Комиинформ
Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, в частности в понедельник проведет безлимитный аукцион РЕПО, а также существенно расширит ломбардный список, заявил регулятор.
ПРАЙМ
Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора, заявил регулятор.
ПРАЙМ
Рефинансирование Банком России кредитных организаций относится к основным инструментам денежно-кредитной политики и осуществляется на обеспеченной основе.
ПРАЙМ

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Центробанк предоставит банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях
ТУТ НЬЮС08:43
Банк России предоставит банкам страны наличную и безналичную ликвидность в рублях
RuNews24.ru05:27
Банк России намерен непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях
ПРАЙМ04:01
ЦБ даст банкам РФ наличную и безналичную ликвидность в рублях
Gazeta.SPb05:06
ЦБ предоставит российским банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях
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