"Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени", - говорится в сообщении.
Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, в частности в понедельник проведет безлимитный аукцион РЕПО, а также существенно расширит ломбардный список, заявил регулятор.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе пресс-конференции в воскресенье, 27 февраля, объявил, что инвестиции в России государственного пенсионного фонда Норвегии, также известного как нефтяной фонд, будут заморожены.
"Венгерская позиция не изменится, так как венгерским вооруженным силам необходимо все свое вооружение, чтобы иметь возможность защищать границы страны, поэтому, в отличие от Италии и Германии, мы не будем отправлять оружие на Украину", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.