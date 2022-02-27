Газета.RuЦБ предоставит российским банкам наличную и безналичную ликвидность в рубляхБанк России располагает всеми необходимыми ресурсами для поддержания стабильности финансового сектора, говорится в сообщении регулятора.РИА НовостиДля максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности Банк России существенно расширит Ломбардный список, — сообщили в Центробанке.ЮГ TimesВсе средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени, говорится в сообщении, опубликованном Банком России.Российская газетаПередачу же финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВРамблерНИА СамараКубань 24ФАНЭкономика сегодняТульская служба новостейОбщественная служба новостейИзвестияRT на русскомНовости СаратоваiReactorНародные новостиГТРК ВяткаКомсомольская правдаFrank MediaПятый каналУралинформбюроТК ЗвездаНовостиВолгограда.руСибдепоНовые ИзвестияПодробнее о событииВ ЦБ заявили, что имеют все необходимые ресурсы для обеспечения работы финсистемыТАСС04:30В ЦБ заявили о наличии ресурсов для поддержания финансовой стабильностиREGNUM04:07ЦБ заверил россиян в сохранности вкладовExpert.ru04:13В ЦБ заявили о наличии ресурсов для поддержания финстабильностиИзвестия04:18ЦБ объяснил россиянам, как банки будут работать после санкций ЗападаЭкономика сегодня04:05ЦБ РФ считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточнымФинмаркет25 февраля в 02:51ЦБ оценил уровень ликвидности российских банков как достаточныйТатар-информ24 февраля в 10:37Показать ещёОценить676Поделиться