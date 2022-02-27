Будьте в Плюсе

ЦБ предоставит российским банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях

Банк России располагает всеми необходимыми ресурсами для поддержания стабильности финансового сектора, говорится в сообщении
 регулятора.
РИА Новости
Для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности Банк России существенно расширит Ломбардный список, — сообщили в Центробанке.
ЮГ Times
Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени, говорится в сообщении, опубликованном Банком России.
Российская газета
Передачу же финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений.
РИА Новости

Подробнее о событии

В ЦБ заявили, что имеют все необходимые ресурсы для обеспечения работы финсистемы
ТАСС04:30
В ЦБ заявили о наличии ресурсов для поддержания финансовой стабильности
REGNUM04:07
ЦБ заверил россиян в сохранности вкладов
Expert.ru04:13
В ЦБ заявили о наличии ресурсов для поддержания финстабильности
Известия04:18
ЦБ объяснил россиянам, как банки будут работать после санкций Запада
Экономика сегодня04:05
ЦБ РФ считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным
Финмаркет25 февраля в 02:51
ЦБ оценил уровень ликвидности российских банков как достаточный
Татар-информ24 февраля в 10:37

Интересное

Президент Белоруссии Лукашенко назвал разразившийся на Украине конфликт цветочками

По словам Лукашенко, опасность заключается в том, что конфликт, который разразился на Украине, — это "цветочки".
РИА Новости04:47

Председатель Госдумы Володин заявил о рисках президента Зеленского потерять Украину

«Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину», — добавил спикер Госдумы.
Lenta.ru04:48

Глава МИД Британии Трасс заявила, что между НАТО и Россией может возникнуть конфликт

Между Россией и НАТО может возникнуть конфликт из-за событий на Украине.
Lenta.ru04:27

Международная федерация дзюдо лишила Путина звания почетного президента организации

"В свете непрекращающегося военного конфликта на Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановке полномочий Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации", - говорится в сообщении.
РИА Новости03:52

Ирландия закроет воздушное пространство для самолетов из России

Ирландия закроет воздушное пространство для российских самолетов и призывает всех партнеров по Евросоюзу поступить аналогичным образом.
ТАСС05:04

Российские войска прорвали оборону Харькова и вошли в город

Российские войска прорвали оборону Харькова и вошли в город, заявил глава местной администрации Олег Синегубов.
BFM.ru04:25

Скончался актер Театра Комиссаржевской Борис Соколов, игравший в «Улицах разбитых фонарей»

Пять лет отработал в Театре русской драмы в Риге, где его заметил Георгий Товстоногов и пригласил в Ленинград, но потом актер перешел на работу в Театр Ленинского комсомола к Геннадию Опоркову.
Фонтанка.Ру03:37

Владимир Зеленский заявил, что иностранные добровольцы смогут воевать «бок о бок» с ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании в стране интернационального легиона, который будет состоять из иностранных добровольцев.
Lenta.ru03:14

Сегодня «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в финале Кубка английской лиги

«Челси» и «Ливерпуль» сойдутся в финале Кубка английской лиги на «Уэмбли» 27 февраля в 19:00 (МСК) .
Overbetting05:01