Финансы
REGNUMНабиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном 26 ноября.
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Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро
Будущее России. Национальные проекты01:31
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