Финансы

REGNUMREGNUMНабиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном 26 ноября.
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В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро

Газета.Ru03:05

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Коммерсантъ02:51

ЦБ предостерег банки от операций в евро

Российская газета02:40

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Ведомости02:35

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

REGNUM02:09

ЦБ РФ не рекомендует банкам операции в евро

News.ru01:53

Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро

Будущее России. Национальные проекты01:31
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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