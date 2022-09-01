США не выдали российской делегации от МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым визы, в связи с этим он не смог участвовать во встрече глав полицейских служб в ООН, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, выступая на данной конференции.