На Украине зреет конфликт между президентом Владимиром Зеленским и военными, близится развязка, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время открытого урока «Историческая память — дорога в будущее», его слова приводит БелТА.
"По материалам отчётов зарубежных некоммерческих неправительственных организаций, средства подобных фондов могут расходоваться на финансирование враждебных действий в отношении РФ и сопредельных государств, способствовать росту терроризма и экстремизма", - говорится в документе, направленном председателем президиума "Офицеров России" Сергеем Липовым генпрокурору Игорю Краснову.
Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил сегодня, 1 сентября, что Варшава приняла решение ходатайствовать о репарациях и компенсациях со стороны Германии ущерба, нанесенного в ходе Второй мировой войны.