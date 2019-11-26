Финансы

ТАССТАССЦБ предостерег российские банки от операций в евро

Центробанк предостерег российские кредитные организации от операций в евро, поскольку они перестали приносить прибыль. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в опубликованном в немецкой газете Handelsblatt интервью.
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ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

ТАССвчера в 01:31
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В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
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Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
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Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
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Росстандарт по итогам проверок, проведенных в этом году, создал карту качества топлива на российских АЗС, говорится в сообщении агентства.
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Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
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Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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