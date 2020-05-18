Финансы

Газета.RuГазета.RuЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей

Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка. ЦБ совершил валютные вливания в размере $6,6 млрд, что помогло не допустить обвала рубля.
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с чего всё началось

Валютная реанимация: без вливаний ЦБ доллар мог бы стоить уже 110 рублей

Благодаря интервенциям Центробанка, потратившего на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%. При этом нефть — на 70%, говорится в исследовании Газпромбанка («Известия» с ним ознакомились).
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«Доллар снизится, а потом пойдет вверх». Эксперт о курсе в ближайшее время

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Назван курс рубля без интервенций ЦБ

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Стало известно, почему курс доллара не превысил 110 рублей

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Валютная реанимация: без вливаний ЦБ доллар мог бы стоить уже 110 рублей

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ИА Красная Веснавчера в 15:06
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Комментарии

Общество

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Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
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Общество

Женщине-инвалиду в Москве аннулировали штраф за нарушение самоизоляции

«С обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции», — передает его слова «РИА Новости».
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Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц

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Политика

Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
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Общество

В Пермском крае внесены изменения в указ о самоизоляции

Региональный штаб по борьбе с коронавирусом внес уточнения в указ об ограничительных мерах на территории Пермского края.
Рифей-Пермь 11:35
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Происшествия

Осужденный за угон сбежал на машине начальника колонии

Из исправительной колонии в Иркутской области сбежал заключенный, который был осужден за кражу и угон.
Взгляд.ру 14:36
Общество

Летняя погода в центральной России установится только к концу мая

Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости вчера в 23:09
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Общество

В Турции из-за коронавируса введут комендантский час

Власти Турции вводят комендантский час, который будет действовать с 23 по 26 мая, в рамках борьбы с распространением коронавируса в республике.
ТАСС 12:44
8
Происшествия

В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском 14:24
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Общество

Глава ФРС спрогнозировал падение ВВП США на 30%

ВВП Соединенных Штатов Америки может рухнуть на 20-30%, заявил глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл 18 мая в интервью CBS.
ИА Красная Весна вчера в 22:53
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Общество

В Саратовской области вернули запрет на спорт и прогулки

Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14
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Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о курортном сезоне в 2020 году

Две ближайшие недели могут повлиять на дальнейшее развитие коронавирусной ситуации в стране.
Bash.News 09:19
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Кино

Новый ведьмак появится во втором сезоне «Ведьмака»

Источник утверждает, что список персонажей второго сезона пополнит новый ведьмак Хемрик.
Live24 12:55
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Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
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Здоровье

Медики назвали самый полезный для сердца продукт

Доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре рассказала, какой продукт окажет благотворное влияние на сердце.
News.ru 03:53
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Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
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Шоу-бизнес

Анна Семенович показала своих родителей

Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
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Автоспорт

AS: Фернандо Алонсо объявит о своих планах не раньше лета

Испанское спортивное издание AS сообщает, что двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо не будет торопиться с планами и расскажет о том, где продолжит карьеру, не раньше лета.
Autosport.com.ru вчера в 06:45
Политика

В Дагестане планируют построить медцентр по примеру Воронежа

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев в эфире канала "Россия-24" заявил, что в регионе планируется строительство медицинского центра при примеру Воронежской области.
Газета.Ru 10:18
Наука

У переболевших коронавирусом не появляется иммунитет

У переболевших пациентов коронавирусом не появляется иммунитет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:12
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Политика

Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС

ФРГ и Франция предложили создать фонд восстановления европейской экономики, передает Reuters.
Газета.Ru 11:39
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Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru 07:09
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Происшествия

В Подмосковье мужчина нашел девятимесячного сына задушенным в кроватке

По данным следствия, 28-летний мужчина, вернувшись с работы, нашел своего сына в кроватке без признаков жизни.
Газета.Ru 12:41
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Авто

Названы самые продаваемые авто во время кризиса в РФ

Стали известны наиболее продаваемые авто в период кризиса в РФ. За первый месяц самоизоляции реализация транспорта показала резкий спад.
Дни24 16 мая в 09:00
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Общество

Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса

Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
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Здоровье

Волгоградцам рассказали об условиях отмены режима самоизоляции

На брифинге оперштаба главный санитарный врач области Ольга Зубарева пояснила, что для перехода к смягчающему режиму нужно привести в норму три показателя: – Коэффициент распространения инфекции, который показывает цифру возможных заражений от одного инфицированного пациента.
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Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
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Экономика

Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни

После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
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Общество

Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня

РБК 07:47
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