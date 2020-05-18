Финансы

Газета.RuГазета.RuЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей

Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка. ЦБ совершил валютные вливания в размере $6,6 млрд, что помогло не допустить обвала рубля.
Читать в источнике
Комментировать151
с чего всё началось

Валютная реанимация: без вливаний ЦБ доллар мог бы стоить уже 110 рублей

Благодаря интервенциям Центробанка, потратившего на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%. При этом нефть — на 70%, говорится в исследовании Газпромбанка («Известия» с ним ознакомились).
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

«Доллар снизится, а потом пойдет вверх». Эксперт о курсе в ближайшее время

Телеканал 360°14:10

Аналитики рассказали о мерах Центробанка по поддержке российского рубля

ИА Красная Веснавчера в 15:06

Стало известно, почему курс доллара не превысил 110 рублей

РИА Новости08:24

Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие

Lenta.ruвчера в 19:20

Доллар мог стоить уже 110 рублей. Аналитики выяснили, как Центробанк спасает экономику

URA.Ruвчера в 18:45

Валютная реанимация: без вливаний ЦБ доллар мог бы стоить уже 110 рублей

Известиявчера в 17:01

Назван курс рубля без интервенций ЦБ

Московский Комсомолец12:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 17:05, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Медведь прокусил бедро жителю Ярославля

Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru 11:49
129
Общество

В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом

Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14
488
Политика

Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:46
Политика

США предоставят России 200 аппаратов ИВЛ

Соединенные Штаты передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ТАСС 14:51
189
Политика

Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
148
Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
838
Происшествия

Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей

На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
484
Общество

В Москве снизилась циркуляция коронавируса

Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю.
Lenta.ru 16:27
24
Политика

Трамп считает ВОЗ марионеткой Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ВОЗ марионеткой Китая, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 16:35
Финансы

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM 15:43
251
Автоспорт

Фернандо Алонсо не исключил возвращения в «Формулу-1»

РИА Новости 15:06
Гаджеты

Планшет Honor Tab V6 получил поддержку Wi-Fi 6+ и 5G

Megaobzor.com 12:56
Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
1,9K
Фигурное катание

Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru 06:31
3
Происшествия

Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе

Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
Вести.Ru 12:04
2
Общество

Летняя погода в центральной России установится только к концу мая

Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости вчера в 23:09
233
Экономика

Рекордная распродажа американского госдолга

Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.
Expert.ru вчера в 23:18
1
Киберспорт

Valve начала рассылку приглашений в закрытый бета-тест Artifact 2.0

Valve объявила о начале выдачи приглашений в закрытый бета-тест Artifact 2.0.
CyberSport.ru 16:44
Политика

Особое мнение: Гарри Каспаров

Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
Эхо Москвы 14:12
Футбол

ЦСКА отмечает 15-летие победы в Кубке УЕФА

Metaratings 06:30
1
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым.
РИА Новости 16:38
67
Игры

Разработчики Minecraft сменили название и логотип

Live24 12:29
4
Происшествия

В Костромской области нашли тело профессора из Москвы

Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
30
Экономика

Чубайс оценил уровень бедности россиян в кризис

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что правительство РФ предпринимает правильные шаги по поддержке населения и бизнеса в кризис, однако не исключает, что количество бедных может резко увеличится.
URA.Ru 15:27
1
Общество

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Коммерсантъ 11:03
151
Общество

Нурмагомедов обратился к дагестанцам и рассказал о состоянии отца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса и рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 16:18
5
Музыка

Полина Гагарина станцевала с «Пухляшом» из клипа Little Big

Дмитрий Красилов, прозванный фанатами "Пухляшом", стал настоящей звездой после участия в клипе группы Little Big.
Дни24 05:38
4
Игры

В сети показали варианты внешнего вида Робокопа из Mortal Kombat 11

ИА Красная Весна 05:59
7
Футбол

ФК «Долгопрудный» может перейти из ПФЛ в ФНЛ

Долгопрудный, Московская область, 18 мая 2020, 14:09 — REGNUM Футбольный клуб «Долгопрудный» может в следующем сезоне перейти в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
REGNUM 07:09
Армия и оружие

Немецкий депутат призвал убрать американское ядерное оружие из Европы

Депутат бундестага Юрген Триттин призвал убрать американское ядерное оружие с материка, чтобы уменьшить вероятность вооруженного противостояния с участием десятков стран.
Политическая Экспертиза 07:36
14
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное