Финансы
Газета.RuЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей
Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка. ЦБ совершил валютные вливания в размере $6,6 млрд, что помогло не допустить обвала рубля.
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с чего всё началось
Благодаря интервенциям Центробанка, потратившего на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%. При этом нефть — на 70%, говорится в исследовании Газпромбанка («Известия» с ним ознакомились).Известиявчера в 17:01
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Аналитики рассказали о мерах Центробанка по поддержке российского рубля
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