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ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов и евро на бирже

Банк России предписал с 9:00 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже, сообщила пресс-служба ЦБ.
Коммерсантъ
По мнению регулятора, взимаемая брокерами с физлиц при покупке валюты комиссия выравнивает конкуренцию между банками и брокерами.
Lenta.ru
Новые правила начнут действовать с 09:00 по московскому времени 3 марта, говорится в предписании ЦБ.
Экономика сегодня
В среду, 2 марта, курс доллара на Мосбирже впервые достиг 110 рублей, а курс евро превысил 122 рубля.
RT на русском

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Российские брокеры сообщили о предписании ЦБ взимать 30% комиссии при покупке валют
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ЦБ ввел 30% комиссию для физлиц при покупке валюты на бирже
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РБК01:10
ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30 процентов при покупке валюты на бирже
РИА Новости00:10
ЦБ предписал брокерам брать комиссию от 30% при покупке валюты для физлиц
Интерфакс00:07
Банк России: комиссия при покупке физлицами валюты на бирже выравнивает конкурентные условия
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