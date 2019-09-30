Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ предпишет Сбербанку подключиться к Системе быстрых платежей

Банк России направит предписание Сбербанку с требованием подключиться к Системе быстрых платежей.
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ЦБ направит Сбербанку предписание об устранении нарушений: банк не подключился к системе быстрых платежей в срок

Эхо Москвы03:11

ЦБ направит в Сбербанк предписание из-за неподключения к Системе быстрых платежей

ТАСС03:09

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Сбербанк потеряет миллионы из-за мгновенных платежей

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Коммерсантъвчера в 18:30

Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей

Lenta.ruвчера в 14:10
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В Москве началось прощание с Марком Захаровым

Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
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В колонии изнасилование обернулось массовой дракой

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Дом игрока «Атлетико» в Испании обворовали перед матчем с «Локомотивом»

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В сообщении говорится, что всего компания намерена выкупить с рынка 36,3 млн акций, что составляет 5,1% капитала из расчета по $82,74 (цена закрытия в понедельник) за одну депозитарную расписку на Лондонской бирже.
Ведомости 04:20
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли три человека

Пять человек пострадали, трое погибли на трассе "Таврида" в Крыму во вторник в результате столкновения двух автомобилей, в том числе машины, зарегистрированной в одной из стран ближнего зарубежья, говорится в пресс-релизе МВД по региону.
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«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
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Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48
Общество

Вступил в силу разрешающий библиотекарям требовать паспорт закон

В России вступил в силу закон, который позволяет библиотекарям и кассирам кинотеатров требовать у посетителей заведений паспорта.
РБК 03:35
Армия и оружие

Россия и Сирия потребовали от США покинуть оккупируемую территорию САР

Соединенным Штатам следует незамедлительно должны покинуть оккупируемую территорию Сирии, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР.
REGNUM 04:08
Политика

Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
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Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru вчера в 07:28
Экономика

На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

REGNUM вчера в 04:12
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Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
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Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 20:01
Наука

У кандидатов в члены РАН измерили научную значимость

Ранее РАН запустила сайт, на котором будут размещаться списки кандидатов по отделениям в академики и члены-корреспонденты, а также краткие справки о них с прилагаемой к заявке информацией.
Газета.Ru вчера в 09:22
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
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Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

News.ru 29 сентября в 12:30
Общество

Давление в Москве достигло рекордного «барического дна»

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Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
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«Интерфакс»: расследование дела Голунова затянулось из-за занятости следователей в «московском деле»

Расследование обстоятельств задержания журналиста Ивана Голунова затормозилось из-за того, что следственную группу привлекли к делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 03:52
Происшествия

В отношении экс-министра соцполитики Красноярского края возбудили дело

В отношении экс-министра социальной политики Красноярского края Галины Пашиновой возбудили уголовное дело.
АиФ Красноярск 01:32
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
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В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн.
РИА Новости 04:09
Политика

Опубликовано новое стихотворение Лаврова

Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
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На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

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Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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iReactor вчера в 16:40
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В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад

В Пекине прошел крупнейший в истории Китайской народной республики (КНР) военный парад, приуроченный к 70-летию образования КНР.
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Российские госкомпании захотели приватизировать

Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.
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