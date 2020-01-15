Финансы

РБКРБКЦБ предсказал новый максимум долговой нагрузки россиян

В 2019 году уровень долговой нагрузки россиян уже обновил максимум за семь лет: на 1 октября он достиг 10,6%. Чтобы охладить сегмент необеспеченного кредитования, ЦБ ужесточил требования к выдаче беззалоговых кредитов: с 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуды свыше 10 тыс. руб.
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с чего всё началось

ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году

ЦБ ожидает, что в 2020 году уровень долговой нагрузки россиян, который в октябре достиг максимума с 2014 года, продолжит расти, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах Гайдаровского форума.
ТАСС09:12

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ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году

ТАСС09:12

ЦБ предсказал новый максимум долговой нагрузки россиян

РБК10:21

ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году

Коммерсантъ11:28

ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян в 2020 году

Forbes09:59

Центробанк ожидает роста долговой нагрузки россиян

News.ru10:18

Долговая нагрузка россиян в 2020 году продолжит расти – Центробанк РФ

Аргументы и Факты11:30

Долговую нагрузку россиян «отправили» к новым максимумам

Росбалт10:41
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Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Газета.Ru 11:39
Космос

Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите

По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.
Газета.Ru вчера в 08:22
Политика

Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера

Владимир Путин предложил назначить премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 11:11
Кино

Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»

Газета.Ru вчера в 07:57
Политика

МИД Британии тайно финансировал Reuters в годы холодной войны

В первую очередь, для МИД Великобритании, «врагами» были советское ТАСС и французское «AFP».
ГЛАС.RU вчера в 13:44
Политика

Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра

Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Известия 10:56
Происшествия

Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Интерфакс 07:45
Происшествия

В городе распространяют информацию о найденной на Карла Маркса девочке

КТВ-Луч вчера в 08:31
Шоу-бизнес

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Discover24 02:21
Автоспорт

Десятый этап «Дакара» досрочно завершен из-за погодных условий

Организаторы ралли-марафона "Дакар" приняли решение досрочно остановить 10-й этап из-за плохих погодных условий.
Российская газета 04:49
Футбол

Мацей Вилюш покинул ФК «Ростов»

Польский защитник Мацей Вилюш покидает футбольный клуб «Ростов». Между сторонами достигнута договоренность о расторжении контракта.
ФК Ростов 09:34
Происшествия

Жену экс-хоккеиста сборной России убил его старший сын

Прокуратура Ленинградской области и Следственный комитет России сообщили, что убийство жены экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова совершил их старший сын.
Газета.Ru 11:38
Происшествия

В Мурманске задержан хирург, доверивший студентам ампутацию ноги

Хирург сам должен был проводить операцию. Но он не стал этого делать, а привлек студентов, находившихся в больнице на практике.
Pravda.Ru 11:09
Общество

Путин поручил увеличить доплаты учителям

Lenta.ru 04:33
Хоккей

Малкин отдал «слепой» голевой пас и прослыл «трехглазым русским»

Lenta.ru 11:56
Политика

Польский сейм вопреки историческим фактам возложил всю вину на СССР

Польские депутаты приняли резолюцию о равной ответственности нацистской Германии и сталинского Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, текст документа 9 января размещен на сайте сейма Республики Польша.
Красная весна 09:03
Шоу-бизнес

Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Пятый канал 06:09
Культура

Билли Айлиш исполнит заглавную песню в фильме о Джеймсе Бонде

Накануне.Ru вчера в 18:05
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Происшествия

Вынесен первый приговор по делу о пытках в ярославской колонии

Газета.Ru 05:37
Биатлон

Биатлонистка Куклина пожаловалась на негатив от болельщиков

Российская биатлонистка Лариса Куклина, ставшая лучшей в российской команде в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, заняла 36-е место.
News.ru 10:26
Хоккей

Член наблюдательного совета ХК ЦСКА Мишустин станет премьер-министром России

Член наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА Михаил Мишустин станет новым премьер-министром Российской Федерации, президент Владимир Путин уже внёс кандидатуру Мишустина.
Чемпионат 11:59
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия 09:30
Автоспорт

Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара»

Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».
7 новостей 04:28
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Газета.Ru 12:08
Энергетика

Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти

Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.
Аргументы недели вчера в 14:32
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv 07:27
Происшествия

Экс-полковник Захарченко подрался с заключенным в колонии

Коммерсантъ вчера в 10:06
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Рамблер 06:30
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Российская поэтесса
Поэт, литературный критик. Елизавета Данилова окончила СГУ им. Н. Г. Чернышевского и аспирантуру при нём. Кандидат филологических наук. Доцент кафедры русского языка и культуры речи в СГАУ им. Н. И. Вавилова.
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