Для обратной стороны 100-рублевки выбрано изображение Ржевского мемориала Советскому Солдату – «самого масштабного памятника, возведенного в современной России», отметил на презентации зампред Центробанка Сергей Белов.
МИД России вызвал посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт ради того, чтобы выразить ей протест в связи с «откровенно хамскими» высказываниями Лондона в адрес российского президента Владимира Путина.
"Специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов", — говорится в заявлении.