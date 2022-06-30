Для обратной стороны 100-рублевки выбрано изображение Ржевского мемориала Советскому Солдату – «самого масштабного памятника, возведенного в современной России», отметил на презентации зампред Центробанка Сергей Белов.
Как сообщает источник Московский Комсомолец на улицах Москвы появились афиши украинского певца Макса Барских, который постоянно критиковал Россию и всех ее жителей после начала специальной военной операции.
С 1 июля физические лица — резиденты России смогут переводить на свой счет в зарубежном банке или другому человеку за границей до $1 млн в месяц или эквивалентную сумму в другой иностранной валюте, сообщает Центробанк.