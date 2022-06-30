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ЦБ представил обновленную купюру номиналом 100 рублей

Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей, на лицевой стороне банкноты изображена Москва, на обратной — мемориал в Ржеве.
РИА Новости
Для обратной стороны 100-рублевки выбрано изображение Ржевского мемориала Советскому Солдату – «самого масштабного памятника, возведенного в современной России», отметил на презентации зампред Центробанка Сергей Белов.
ЛенТВ24
На сайте Банка России отмечается
, что новые банкноты будут поступать в обращение постепенно и будут использоваться наравне со сторублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.
Областная газета
Регулятор отмечает, что банкноты выпуска 2022 года являются законным средством наличного платежа на территории России.
A42.RU

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