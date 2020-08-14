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РБК
РБК

ЦБ представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже

ЦБ впервые представил варианты тестов для розничных неквалифицированных инвесторов, которые те должны будут успешно пройти, чтобы получить доступ к сложным инструментам на фондовом рынке.В источнике
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Lenta.ru

У пытающихся подзаработать россиян решили проверить знания

Lenta.ru09:24
РБК

ЦБ представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже

РБК06:16
Дума ТВ

ЦБ подготовил тесты для розничных инвесторов на бирже

Дума ТВ08:19
Компания

ЦБ представил тестовые задания для розничных инвесторов

Компания08:13
ТАСС

В ЦБ считают, что приток розничных инвесторов на фондовый рынок поддержит экономику России

ТАСС07:21
Piter.tv

Центробанк представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже

Piter.tv07:00
Право.ру

ЦБ представил варианты тестов для неквалифицированных инвесторов

Право.ру08:58

Установлен новый мировой рекорд скорости передвижения на земле

В ходе заезда на соляном озере Бонневиль, США, был установлен новый мировой рекорд скорость передвижения по земле среди автомобилей, оснащенных традиционным поршневым двигателем внутреннего сгорания.
Тарантас Ньюс07:53

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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Российские вертолетоносцы получат палубные ударные беспилотники

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, два российских универсальных десантных корабля (УДК), которые были заложены на керчинском заводе «Залив», будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотные летательные аппараты и смогут перевозить до 1 тысячи морпехов.
Военное дело02:36
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru09:08
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