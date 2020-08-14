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РБК

ЦБ представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже

ЦБ впервые представил варианты тестов для розничных неквалифицированных инвесторов, которые те должны будут успешно пройти, чтобы получить доступ к сложным инструментам на фондовом рынке.В источнике
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Российская газета

ЦБ РФ: Инвесторам на бирже предложат сдать экзамен

Российская газетавчера в 10:21
ТАСС

В ЦБ считают, что приток розничных инвесторов на фондовый рынок поддержит экономику России

ТАССвчера в 07:21
Право.ру

ЦБ представил варианты тестов для неквалифицированных инвесторов

Право.рувчера в 08:58
Дума ТВ

ЦБ подготовил тесты для розничных инвесторов на бирже

Дума ТВвчера в 08:19
Lenta.ru

У пытающихся подзаработать россиян решили проверить знания

Lenta.ruвчера в 09:24
Piter.tv

Центробанк представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже

Piter.tvвчера в 07:00
РБК

ЦБ представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже

РБКвчера в 06:16

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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Областную больницу в Калининграде оштрафовали за вспышку коронавируса

Ленинградский районный суд г. Калининграда оштрафовал Областную клиническую больницу Калининградской области на 100 000 рублей за нарушения, связанные со вспышкой коронавируса в учреждении.
Русский Западвчера в 03:49
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Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъвчера в 03:21
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Минздрав не предлагал США совместно разрабатывать вакцину от COVID-19

Минздрав России не направлял США предложений по совместной разработке вакцины от COVID-19, заявил представитель ведомства в ответ на публикацию в американских СМИ информации о том, что власти США якобы отказались сотрудничать с Россией в разработке вакцины от коронавируса.
РЕН ТВвчера в 01:09
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