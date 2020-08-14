ЦБ представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже
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ЦБ впервые представил варианты тестов для розничных неквалифицированных инвесторов, которые те должны будут успешно пройти, чтобы получить доступ к сложным инструментам на фондовом рынке.В источнике
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