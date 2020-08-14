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РБК
РБК

ЦБ представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже

ЦБ впервые представил варианты тестов для розничных неквалифицированных инвесторов, которые те должны будут успешно пройти, чтобы получить доступ к сложным инструментам на фондовом рынке.В источнике
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Российская газета

ЦБ РФ: Инвесторам на бирже предложат сдать экзамен

Российская газета10:21
Lenta.ru

У пытающихся подзаработать россиян решили проверить знания

Lenta.ru09:24
РБК

ЦБ представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже

РБК06:16
Дума ТВ

ЦБ подготовил тесты для розничных инвесторов на бирже

Дума ТВ08:19
ТАСС

В ЦБ считают, что приток розничных инвесторов на фондовый рынок поддержит экономику России

ТАСС07:21
Piter.tv

Центробанк представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже

Piter.tv07:00
Право.ру

ЦБ представил варианты тестов для неквалифицированных инвесторов

Право.ру08:58

В Брестской области возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках

Брест, Белоруссия, 14 августа 2020, 18:07 — REGNUM Уголовные дела о массовых беспорядках после выборов президента Белоруссии возбуждены управлением белорусского Следственного комитета по Брестской области, сообщили 14 августа в пресс-службе ведомства.
REGNUM11:07

Против трех адвокатов Сафронова возбудили дисциплинарные производства

Адвокатская палата Москвы возбудила дисциплинарные производства в отношении трех адвокатов, представляющих интересы бывшего журналиста "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, передает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя "Команды 29" Ивана Павлова.
ЗакC.Ру10:24

В ВОЗ назвали возможные очаги коронавируса

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал места, которые, возможно, станут новыми очагами коронавируса.
Lenta.ru23:42

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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Глава МИД Австрии заявил о нежелании «отталкивать» Белоруссию к России

Евросоюз не заинтересован в сближении Белоруссии и России и хотел бы, чтобы Минск развивался по европейскому стандарту ценностей, отметил глава МИД Австрии Александер Шалленберг после встречи в Вене с госсекретарём США Майком Помпео.
RT на русском10:20

Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.
RT на русском09:33
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru09:08
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«Вежливых людей» призывают в Белоруссию

До начала протестов в Белоруссии российский военкор Дмитрий Стешин в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что Лукашенко своей антироссийской выходкой (он задержал боевиков ЧВК «Вагнера») снял с Москвы все моральные обязательства по поддержке белорусского президента и Москва может вспомнить опыт «вежливых людей».
Капитал страны08:51
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Российские вертолетоносцы получат палубные ударные беспилотники

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, два российских универсальных десантных корабля (УДК), которые были заложены на керчинском заводе «Залив», будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотные летательные аппараты и смогут перевозить до 1 тысячи морпехов.
Военное дело02:36
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