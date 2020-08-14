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РБК
РБК

ЦБ представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже

ЦБ впервые представил варианты тестов для розничных неквалифицированных инвесторов, которые те должны будут успешно пройти, чтобы получить доступ к сложным инструментам на фондовом рынке.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

У пытающихся подзаработать россиян решили проверить знания

Lenta.ru09:24
Компания

ЦБ представил тестовые задания для розничных инвесторов

Компания08:13
Дума ТВ

ЦБ подготовил тесты для розничных инвесторов на бирже

Дума ТВ08:19
Право.ру

ЦБ представил варианты тестов для неквалифицированных инвесторов

Право.ру08:58
ТАСС

В ЦБ считают, что приток розничных инвесторов на фондовый рынок поддержит экономику России

ТАСС07:21
Piter.tv

Центробанк представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже

Piter.tv07:00
РБК

ЦБ представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже

РБК06:16

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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