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ЦБ представил возражения к концепции Минфина по регулированию криптовалют

Центробанк ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют.
Коммерсантъ
Банк России отметил, что предложения Минфина предполагают активное вовлечение в оборот криптовалют российских банков и других финансовых организаций.
ТАСС
"Падение курса криптовалют или реализация мошенничества с криптовалютой приведут к реальной угрозе для кредиторов и вкладчиков российских банков", - отмечает регулятор.
ТАСС
Еще один риск, по мнению ЦБ, состоит в массовой вовлеченности граждан в криптовалютный рынок.
Finam.Ru

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