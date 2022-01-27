КоммерсантъЦБ представил возражения к концепции Минфина по регулированию криптовалютЦентробанк ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют.КоммерсантъБанк России отметил, что предложения Минфина предполагают активное вовлечение в оборот криптовалют российских банков и других финансовых организаций.ТАССПредполагается, что организатором системы обмена цифровых валют, отвечающим за управление рисками в сфере "антиотмывочного" регулирования, станет российский банк.Finam.Ru"Падение курса криптовалют или реализация мошенничества с криптовалютой приведут к реальной угрозе для кредиторов и вкладчиков российских банков", - отмечает регулятор.ТАССЧитать далееСвернутьGazeta.SPbGazeta.SPbПрофильИзвестияТелеканал 360°ПласRT на русскомНародные новостиЦарьградВечерняя МоскваГазета.RuФАНПолитРоссияРБККомсомольская правдаLife.ruПодробнее о событииЦБ не согласился с предложением Минфина по вовлечению в оборот криптовалют банковРИА Новости12:01ЦБ не согласен с позицией Минфина в отношении криптовалют по нескольким пунктамТАСС11:35Самое цитируемоеЦБ представил возражения к концепции Минфина по регулированию криптовалютКоммерсантъ10:55ЦБ не согласен с рядом предложений Минфина по регулированию крипторынкаПРАЙМ11:25ЦБ: реализация подходов Минфина к криптовалютам создаст «параллельную финансовую систему»РБК12:09ЦБ России заявил о наличии замечаний к концепции Минфина по регулированию криптовалютRT на русском11:00ЦБ увидел огромные риски для финстабильности в концепции Минфина по криптовалютамИнтерфакс11:35Показать ещёОценить156Поделиться