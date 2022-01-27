Будьте в Плюсе

ЦБ представил возражения к концепции Минфина по регулированию криптовалют

Центробанк ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют.
Коммерсантъ
Банк России отметил, что предложения Минфина предполагают активное вовлечение в оборот криптовалют российских банков и других финансовых организаций.
ТАСС
Предполагается, что организатором системы обмена цифровых валют, отвечающим за управление рисками в сфере "антиотмывочного" регулирования, станет российский банк.
Finam.Ru
"Падение курса криптовалют или реализация мошенничества с криптовалютой приведут к реальной угрозе для кредиторов и вкладчиков российских банков", - отмечает регулятор.
ТАСС

Подробнее о событии

ЦБ не согласился с предложением Минфина по вовлечению в оборот криптовалют банков
РИА Новости12:01
ЦБ не согласен с позицией Минфина в отношении криптовалют по нескольким пунктам
ТАСС11:35
Самое цитируемое
ЦБ представил возражения к концепции Минфина по регулированию криптовалют
Коммерсантъ10:55
ЦБ не согласен с рядом предложений Минфина по регулированию крипторынка
ПРАЙМ11:25
ЦБ: реализация подходов Минфина к криптовалютам создаст «параллельную финансовую систему»
РБК12:09
ЦБ России заявил о наличии замечаний к концепции Минфина по регулированию криптовалют
RT на русском11:00
ЦБ увидел огромные риски для финстабильности в концепции Минфина по криптовалютам
Интерфакс11:35

Интересное

В Брянске стали чаще покупать подержанные автомобили класса «премиум»

Брянцы стали чаще покупать подержанные машины из-за резкого подорожания новых авто.
БрянскToday14:24

Аналитики сказали, как решение ФРС повлияет на Россию

Перспектива повышения процентных ставок в США, которую ФРС обещает реализовать в этом и следующем году, обычно приводит к проблемам для развивающихся экономик, особенно когда доллар резко укрепляется.
Инвест-Форсайтвчера в 05:32

Польский профессор Белень: Запад ожидает войны, которую Россия не объявит

Польский профессор и журналист Станислав Белень опубликовал в еженедельнике Myśl Polska статью, где раскритиковал стратегию Запада в выстраивании отношений с Россией.
РИА Новости07:21

Росздравнадзор запретил препарат с барием после смерти трех человек в Петербурге

Росздравнадзор приостановил обращение препарата для обследования желудка после гибели трех пациентов диагностического центра в Выборгском районе Петербурга.
Интерфакс05:11

Арктическая выживалка Dread Hunger вышла в Steam

Студия Slowdrive и издательство Digital Confectioners планировали выпустить из раннего доступа выживалку с предателем Dread Hunger в ноябре 2021 года.
Игромания.ру11:48

Узкие шины для зимы лучше? Не всегда! Неожиданный вывод испытателей

Первое впечатление после стандартных упражнений в условиях полигона было таким: — Узкая шина 175/65 R14 с первых минут знакомства подкупает четким, стабильным поведением автомобиля на заснеженной дороге.
За рулем09:00

Кроссоверы и внедорожники дешевле 1,5 миллиона рублей: топ-5

Дешевле 1,5 млн рублей, исходя из рекомендованной производителем цены, обойдутся все версии: от базовой Classic до продвинутой Bronto.
Профиль10:05

Княгиня Шарлен отметила день рождения в закрытой клинике

25 января княгине Монако Шарлен исполнилось 44 года, однако князь Альбер и другие члены семьи не поздравили ее с днем рождения в соцсетях.
Euromag.ruвчера в 03:03

Замгоссекретаря Нуланд заявила о готовности США продолжать переговоры с Россией

26 января МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности.
RT на русском15:04

Концерн Nissan анонсировал новый малогабаритный электрокар для европейского рынка

Японский автопроизводитель Nissan сообщил о работе над новым малогабаритным электрокаром, который будет полноправным последователем хэтчбека Micra.
CarsWeek.ru05:47