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Банк России планирует вскоре обновить банкноту в 100 рублей

Банк России в ближайшее время может представить новую банкноту достоинством 100 рублей.
Экономика сегодня
"В течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота", — уточнил замглавы регулятора.
РИА Новости
В 2022 году в обращение планируется выпустить обновленную купюру в 100 рублей.
ТАСС
Новые 1 000 и 5 000 рублей поступят обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, и 10 и 50 рублей - в 2025 году.
ТАСС

Подробнее о событии

ЦБ: новую банкноту в ₽100 представят в ближайшие месяцы или недели
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Новую банкноту в 100 рублей могут представить в ближайшие месяцы или недели
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