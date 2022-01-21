Экономика сегодняБанк России планирует вскоре обновить банкноту в 100 рублейБанк России в ближайшее время может представить новую банкноту достоинством 100 рублей.Экономика сегодня"В течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота", — уточнил замглавы регулятора.РИА НовостиВ 2022 году в обращение планируется выпустить обновленную купюру в 100 рублей.ТАССНовые 1 000 и 5 000 рублей поступят обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, и 10 и 50 рублей - в 2025 году.ТАССЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВInfopro54UfacityNews.ruЦарьградТелеканал 360°Deita.ruРусская ПланетаRiaStrelaМолваГазета.RuVSE42.RUЯмал-МедиаTatCenterФАНРадио Комсомольская правдаНовый ДеньLife.ruПодробнее о событииЦБ: новую банкноту в ₽100 представят в ближайшие месяцы или неделиРБКвчера в 13:51Новую банкноту в 100 рублей могут представить в ближайшие месяцы или неделиТАССвчера в 11:27Самое цитируемоеЦБ представит модернизированные 100 рублей в ближайшее времяПРАЙМвчера в 11:38ЦБ представит обновленную банкноту 100 рублей в 2022 годуИзвестиявчера в 12:46ЦБ представит модернизированную банкноту в сто рублей в ближайшее времяРИА Новостивчера в 11:56Центробанк России обновит рублевые банкноты пяти номиналовLenta.ruвчера в 13:17ЦБ вскоре представит новую банкноту в 100 рублейРоссийская газетавчера в 11:32Показать ещёОценить478Поделиться