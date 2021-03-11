Банк России планирует к концу текущего года представить прототип платформы для цифрового рубля, а в 2022 году после доработки платформы начать тестировать валюту, сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

С чего всё началось ЦБ планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 году Как отметил Заботкин, в следующем году на базе этого прототипа с учётом его доработки планируется запускать раунды тестирования. В октябре регулятор представил доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты — цифрового рубля. RT на русском вчера в 13:33