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ЦБ представит прототип платформы для цифрового рубля к концу года

Банк России планирует к концу текущего года представить прототип платформы для цифрового рубля, а в 2022 году после доработки платформы начать тестировать валюту, сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.В источнике
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ЦБ планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 году

Как отметил Заботкин, в следующем году на базе этого прототипа с учётом его доработки планируется запускать раунды тестирования. В октябре регулятор представил доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты — цифрового рубля.
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