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ЦБ начнет тестировать прототип платформы цифрового рубля в 2022 году

Цифровой рубль, возможно, начнет использоваться в России. Центробанк России занимается созданием и тестированием соответствующей платформы. Платформа появится уже к концу 2021 года, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.В источнике
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С чего всё началось

Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль уже в 2022 году

Банк России намерен к концу года представить прототип платформы для цифрового рубля и в 2022 году после доработки платформы начать тестировать валюту, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
ПРАЙМвчера в 13:27
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Центробанк может запустить тестирование цифрового рубля в 2022 году

ФАН16:41

Цифровой рубль начнут тестировать в 2022 году

Телеканал 360°вчера в 15:26

В 2022 году начнется тестирование цифрового рубля

Московский Комсомолецвчера в 15:11

ЦБ намерен начать тестирование цифрового рубля в 2022 году

РЕН ТВвчера в 13:47

ЦБ планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 году

RT на русскомвчера в 13:33

Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 году

Газета.Ruвчера в 13:28

Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль уже в 2022 году

ПРАЙМвчера в 13:27
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Монтян объяснила причину переброски Киевом танков ВСУ на Донбасс без маскировки

По словам киевской политической активистки Татьяны Монтян, украинская сторона занимается явной и неприкрытой переброской целых железнодорожных эшелонов с танками к линии соприкосновения на Донбассе по одной простой причине, передает EVO-RUS.COM.
Evo-rus.comвчера в 08:04