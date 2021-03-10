ЦБ начнет тестировать прототип платформы цифрового рубля в 2022 году
Цифровой рубль, возможно, начнет использоваться в России. Центробанк России занимается созданием и тестированием соответствующей платформы. Платформа появится уже к концу 2021 года, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.В источнике
С чего всё началось
Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль уже в 2022 году
Банк России намерен к концу года представить прототип платформы для цифрового рубля и в 2022 году после доработки платформы начать тестировать валюту, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
ПРАЙМвчера в 13:27
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