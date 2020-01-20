Экономика
КомпанияЦБ предупредил банки о рисках снижения ставок по ипотеке
ЦБ рекомендовал банкам включать в цену ипотеки риск изменения поведения клиентов при снижении ипотечных ставок, а также предусмотреть резкое падение ставок более чем на три процентных пункта. Расчеты необходимо проводить на год, два и пять лет вперед.
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Бочкарёва прокомментировала штраф за хранение наркотиков
Политика
Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму
Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции.
Происшествия
Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Следователи допросили журналиста Ивана Голунова по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции, в котором он является потерпевшим.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Происшествия
Семьи погибших в пермском хостеле получат матпомощь
По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей.
Политика
Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов
Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев заявил, что журналистов и блогеров следует "мочить", если они критикуют власти.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Общество
Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби
Полиция Абу-Даби задержала рэпера Гуфа в аэропорту города из-за дебоша в самолете.
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Общество
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Футбол
РФС может отклонить предложение о расширении РПЛ до 18 клубов
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказал мнение союза о предложении РПЛ о расширении чемпионата до 18 клубов.
Авто
Новый Volkswagen Golf GTI замечен без камуфляжа
Одним из самых важных дебютов года для Volkswagen, несомненно, является восьмое поколение хэтчбека Golf GTI.
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 Pro Premium существенно подешевел
Как известно, смартфон получил чип Snapdragon 855+, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ Иагональ AMOLED-дисплея устройства составила 6,39-дюйма.
Авто
Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет
Музыка
Певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта
Американский певец и композитор Дэвид Олни скончался во время выступления на своем концерте во Флориде.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Экономика
Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года
Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента.
Игры
Разработчики Dying Light 2 решили отложить релиз игры
Разработчики игры Dying Light 2 из польской студии Techland сообщили, что они вынуждены отложить дату её релиза.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Армия и оружие
Для нападения на Россию США подготовят «смертника»
Если предположить, что США обзаведётся страной-смертником в Европе, которую можно будет бросить в атаку на Россию, чтобы в очередной раз раскрутить карту "русской угрозы", то переброска американских войск в Европу в условиях, когда они там не могут долго продержаться, неожиданно обретает смысл.
Гаджеты
Опубликованы характеристики нового самого дешёвого смартфона Nokia
В федеральной комиссии по связи (FCC) появился сертификат нового смартфона Nokia, получившего модельный номер TA-1207.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Единоборства
Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд на турнире UFC 246
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор одержал победу нокаутом над американцем Дональдом Серроне в главном бою турнира UFC 246.
Здоровье
Астраханские школы закрывают на карантин
Как сообщили сегодня в региональном Роспотребнадзоре, в Астраханской области зафиксировано превышение эпидпорогов порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом на 21,1%, в том числе среди детей в возрасте 7-14 лет - на 42,7%.
Экономика
Аренда квартир в Москве может подорожать на 7% в 2020 году
По данным аналитиков, в настоящее время средняя цена найма "однушки" составляет 36 тыс. рублей, "двушки" – 54 тыс. рублей в месяц.