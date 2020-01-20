Экономика

КомпанияКомпанияЦБ предупредил банки о рисках снижения ставок по ипотеке

ЦБ рекомендовал банкам включать в цену ипотеки риск изменения поведения клиентов при снижении ипотечных ставок, а также предусмотреть резкое падение ставок более чем на три процентных пункта. Расчеты необходимо проводить на год, два и пять лет вперед.
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с чего всё началось
ЦБ рекомендует банкам разработать и утвердить модели оценки процентного риска при ипотечном кредитовании, следует из доклада
, представленного для общественных консультаций.
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Подробнее о событии

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ТАСС10:00

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Банки.ру07:15
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Авто

Новый Volkswagen Golf GTI замечен без камуфляжа

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По данным аналитиков, в настоящее время средняя цена найма "однушки" составляет 36 тыс. рублей, "двушки" – 54 тыс. рублей в месяц.
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