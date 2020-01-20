с чего всё началось

ЦБ рекомендовал банкам включать в цену ипотеки риск изменения поведения клиентов при снижении ипотечных ставок, а также предусмотреть резкое падение ставок более чем на три процентных пункта. Расчеты необходимо проводить на год, два и пять лет вперед.

ЦБ предупредил банки о рисках снижения ставок по ипотеке

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Политика Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев заявил, что журналистов и блогеров следует "мочить", если они критикуют власти.

Гаджеты Смартфон Redmi K20 Pro Premium существенно подешевел Как известно, смартфон получил чип Snapdragon 855+, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ Иагональ AMOLED-дисплея устройства составила 6,39-дюйма.

Общество В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

Армия и оружие Для нападения на Россию США подготовят «смертника» Если предположить, что США обзаведётся страной-смертником в Европе, которую можно будет бросить в атаку на Россию, чтобы в очередной раз раскрутить карту "русской угрозы", то переброска американских войск в Европу в условиях, когда они там не могут долго продержаться, неожиданно обретает смысл.

Общество Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».